Рыбка готовится к борьбе

Арестованная в Таиланде гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич , известная под псевдонимом Настя Рыбка, заявила, что «будет бороться, потому что русская». Видеозапись c соответствующим высказыванием Рыбки опубликована видеоагентством Ruptly.

«Мы будем бороться, потому что мы русские!», — сказала по-английски Вашукевич, когда ее вместе с другими арестованными перевозили из тюрьмы в суд.

Александр Кириллов , известный как Алекс Лесли, в свою очередь, добавил, что «все нормально» и «все будет хорошо».

Напомним, что Настя Рыбка, Алекс Лесли и еще 8 задержанных за проведение незаконного секс-тренинга ожидают суда по новому обвинению в изнасиловании и организации проституции.