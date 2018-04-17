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Рыбка готовится к борьбе
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Рыбка готовится к борьбе 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Арестованная в Таиланде гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич, известная под псевдонимом Настя Рыбка, заявила, что «будет бороться, потому что русская». Видеозапись c соответствующим высказыванием Рыбки опубликована видеоагентством Ruptly.
«Мы будем бороться, потому что мы русские!», — сказала по-английски Вашукевич, когда ее вместе с другими арестованными перевозили из тюрьмы в суд.
Александр Кириллов, известный как Алекс Лесли, в свою очередь, добавил, что «все нормально» и «все будет хорошо».
Напомним, что Настя Рыбка, Алекс Лесли и еще 8 задержанных за проведение незаконного секс-тренинга ожидают суда по новому обвинению в изнасиловании и организации проституции.
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