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95-летний Этуш бежит из России вместе с женой
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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

95-летний Этуш бежит из России вместе с женой 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Супруга актера Владимира Этуша очень удивилась сообщениям в СМИ. По словам Елены, с артистом все в порядке, а новость о тяжелой болезни любимца публики сильно преувеличена.
Женщина опубликовала две фотографии на своей странице в Facebook. На одном из снимков Владимир Абрамович, явно в хорошем расположении духа, сидит на диване и показывает кукиш в сторону камеры.
Под фото Елена написала:
"Сидим дома на диване с бокалом Просекко в руке, читаем СМИ и ржем в голос))) "После падения у любимого актера миллионов россиян появились шумы в сердце. " "Как пишет telegram-канал 112, Этуш ощутил шумы в сердце. "После падения, Карл, шумы в сердце))) И он их прям "ощутил"))) *****, я уже не знаю, плакать или смеяться (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)".
Через час супруга метра добавила еще один пост, на котором изображены сваленные в кучу одежда и косметика. Госпожа Этуш добавила:
"Кстати, господа журналисты. Ваша сенсационная "новость" застала нас аккурат за сбором чемодана для поездки в Европу на два концерта Мирей Матье". Супруги собираются, по всей видимости, в спешке. Они отыграют спектакль и со всех ног побегут "на встречу с прекрасным".
Добавим, что ранее в Сети появилась информация о том, что 95-летний актер Владимир Этуш приехал на срочное обследование в одну из столичных больниц. Причиной обращения, как сообщал заблокированный в России Telegram-канал 112, стали шумы в сердце. Потребовалась помощь кардиолога.
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