Айза поделилась основными правилами путешественников

Телеведущая Айза Анохина начала вести свой блог о правилах путешествия.

Девушка отметила, что такая идея появилась у нее давно, но именно сейчас настал правильный момент, чтобы начать писать. Айза считает, что оформление страховки — один из главных этапов, который должен пройти каждый турист, отправляющийся в другую страну. "Дай Бог, чтобы не пригодилась, но вдруг что", — отметила девушка.

Айза уточнила, что один раз, когда семья отказалась от страховки, ее муж сорвал ноготь на ноге во время катания на доске. За лечение пришлось отдать на Бали достаточно большую сумму.