Ещё
Айза поделилась основными правилами путешественников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Айза поделилась основными правилами путешественников 

Russianshowbiz.info 8 часов назад
Фото: Instagram
Телеведущая Айза Анохина начала вести свой блог о правилах путешествия.
Девушка отметила, что такая идея появилась у нее давно, но именно сейчас настал правильный момент, чтобы начать писать. Айза считает, что оформление страховки — один из главных этапов, который должен пройти каждый турист, отправляющийся в другую страну. "Дай Бог, чтобы не пригодилась, но вдруг что", — отметила девушка.
Айза уточнила, что один раз, когда семья отказалась от страховки, ее муж сорвал ноготь на ноге во время катания на доске. За лечение пришлось отдать на Бали достаточно большую сумму.
Телеведущая считает, что особенно важно позаботиться о страховке семьям, в которых есть дети, ведь они достаточно часто болеют и получают травмы, а также если члены семьи занимаются экстремальными видами спорта. По страховке в больницах за границей не только бесплатно оказывают первую помощь, но и дают необходимые лекарства, которые в других странах могут стоить на порядок дороже, чем в России.
Russianshowbiz.info: последние новости
Тина Канделаки раскрыла секрет успешных людей Звезды поздравили Аллу Пугачеву с Днем Рождения Наталья Подольская поделилась секретами идеальной фигуры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России готовят сюрприз для безработных62
Племянница Скрипаля внесла ясность по делу в Солсбери100
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой212
Аваков доложил США о плане по возврату Крыма225
Кобзон выбрал место на кладбище169
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение