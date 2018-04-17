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Умер Владимир Тыкке
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В Петербурге скончался режиссёр Владимир Тыкке 

Рамблер 1 час назад
В Санкт-Петербурге скончался главный режиссер театра «Балтийский дом» Владимир Тыкке. Об этом сообщается на сайте театра.
«Театр-фестиваль «Балтийский дом» с прискорбием сообщает, что 16 апреля 2018 года после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни главный режиссёр театра, заслуженный артист России Владимир Александрович Тыкке», — говорится в сообщении.
О дате и месте похорон будет известно позже.
Владимир Тыкке родился в Ленинграде в 1943 году. С 1965 года играл в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, позже переименованном в «Балтийский дом». С 1997 года стал главным режиссёром, потом художественным руководителем, а затем снова главным режиссером театра. Тыкке также заведовал кафедрой режиссуры и мастерства актёра в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.
 Ещё 18 источников 
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