Умер Владимир Тыкке

В Петербурге скончался режиссёр Владимир Тыкке

«Театр-фестиваль «Балтийский дом» с прискорбием сообщает, что 16 апреля 2018 года после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни главный режиссёр театра, заслуженный артист России Владимир Александрович Тыкке», — говорится в сообщении.

О дате и месте похорон будет известно позже.

Владимир Тыкке родился в Ленинграде в 1943 году. С 1965 года играл в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, позже переименованном в «Балтийский дом». С 1997 года стал главным режиссёром, потом художественным руководителем, а затем снова главным режиссером театра. Тыкке также заведовал кафедрой режиссуры и мастерства актёра в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.