«Бузкоины» разорят фанатов

Люди, которые намерены инвестировать в «бузкоины», скорее всего, потеряют свои деньги. Об этом Life сообщили экономические эксперты.

По словам основателя инвестфонда NTF Global Ивана Моргунова, вероятнее всего, криптовалюту певицы и телеведущей Ольги Бузовой купят лишь ее фанаты.

«И, разумеется, с большой долей вероятности потеряют свои инвестиции», — уверен он.

При этом Моргунов полагает, что целью инвесторов в «бузкоины» является не приумножение капиталов, а участие в проекте своего кумира.

«Это больше не инвестиция, а благотворительность», — считает он.

В свою очередь, главный инвестиционный стратег ICBF Дмитрий Мурадов и вовсе назвал криптовалюту Бузовой «чистой воды аферой» ради заработка на тех, кто ничего не понимает ни в блокчейне, ни в инвестициях. По его словам, подобные проекты создают негативный «имидж» криптотехнологиям, хотя должны бы популяризировать их уникальные возможности.