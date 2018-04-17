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«Бузкоины» разорят фанатов
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«Бузкоины» разорят фанатов 

Рамблер 18 часов назад
Люди, которые намерены инвестировать в «бузкоины», скорее всего, потеряют свои деньги. Об этом Life сообщили экономические эксперты.
По словам основателя инвестфонда NTF Global Ивана Моргунова, вероятнее всего, криптовалюту певицы и телеведущей Ольги Бузовой купят лишь ее фанаты.
«И, разумеется, с большой долей вероятности потеряют свои инвестиции», — уверен он.
При этом Моргунов полагает, что целью инвесторов в «бузкоины» является не приумножение капиталов, а участие в проекте своего кумира.
«Это больше не инвестиция, а благотворительность», — считает он.
В свою очередь, главный инвестиционный стратег ICBF Дмитрий Мурадов и вовсе назвал криптовалюту Бузовой «чистой воды аферой» ради заработка на тех, кто ничего не понимает ни в блокчейне, ни в инвестициях. По его словам, подобные проекты создают негативный «имидж» криптотехнологиям, хотя должны бы популяризировать их уникальные возможности.
Две недели назад певица и ведущая «Дома 2» Ольга Бузова сообщила на пресс-конференции в Москве, что выпустит собственную криптовалюту. По ее словам, создать «бузкоин» ее побудило то, что «мы живем в эпоху Ольги Бузовой», а также то, что она «не нашла искренние отношения в людях, но нашла в цифрах». Предпродажа «бузкоинов» стартует уже сегодня.
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