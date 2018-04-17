Этушу потребовалась помощь врачей

Актер Владимир Этуш 17 апреля приехал на обследование в одну из больниц Москвы . Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 95-летний артист обратился к врачам из-за шумов в сердце.

«Господи, что за чушь. Мы дома», — заявила супруга Этуша.

Она подчеркнула, что у них «все замечательно», и актер к врачам не обращался.

Летом прошлого года Этуша госпитализировали в НИИ имени Склифосовского после падения на лестнице. Врачи заподозрили, что артист сломал позвоночник, но диагноз не подтвердился. У него зафиксировали сильный ушиб.