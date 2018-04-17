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Этушу потребовалась помощь врачей
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Этушу потребовалась помощь врачей 

Рамблер 1 час назад
Актер Владимир Этуш 17 апреля приехал на обследование в одну из больниц Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, 95-летний артист обратился к врачам из-за шумов в сердце.
При этом жена актера Елена Этуш заявила агентству «Москва», что информация об обследовании не соответствует действительности.
«Господи, что за чушь. Мы дома», — заявила супруга Этуша.
Она подчеркнула, что у них «все замечательно», и актер к врачам не обращался.
Летом прошлого года Этуша госпитализировали в НИИ имени Склифосовского после падения на лестнице. Врачи заподозрили, что артист сломал позвоночник, но диагноз не подтвердился. У него зафиксировали сильный ушиб.
 Ещё 5 источников 
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