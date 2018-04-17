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Владимир Фриске продолжил войну с Шепелевым
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Отец Жанны Фриске хочет ограничить Дмитрию Шепелеву выезд из России 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Instagram
Владимир Фриске уже давно не виделся со своим внуком. На днях он подал заявление в СКР с просьбой ограничить выезд Дмитрия Шепелева из страны. Родные Жанны Фриске опасаются, что телеведущий увезет Платона в Америку или Белоруссию.
Недавно сыну Жанны Фриске Платону исполнилось пять лет. Его отец Дмитрий Шепелев приготовил имениннику сюрприз, а вот родные по материнской линии не смогли увидеться с малышом и лично вручить ему подарки. Напомним, что певица Жанна ушла из жизни больше двух лет назад. Первое время телеведущий позволял родным видеться с Платоном, но за последний год эти встречи стали очень редкими.
Мама и папа Фриске обвиняют Дмитрия в том, что он препятствует их общению с любимым внуком и даже настраивает мальчика против них. На днях Владимир Фриске обратился в Следственный комитет России и написал заявление на телеведущего. В обращении мужчина указал, что на протяжении двух лет Шепелев не дает им видеться с Платоном, а также препятствует и общению и настраивает ребенка против родственников. Также отец артистки пояснил, что до них не раз доходила информация о том, что возлюбленный Жанны хочет вывезти их внука в Америку или Белоруссию, тем самым, на совсем лишив их родственных связей с мальчиком.
"Считаю, что его поведение несет угрозу интересам несовершеннолетнего ребенка, нашим интересам как родственников Платона и нарушает право ребенка на общение с нами", — сказано в иске. Владимир Фриске попросил, чтобы Шепелеву ограничили выезд из России, так как он уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом (ранее телеведущего обязали организовывать ребенку свидания с бабушкой и дедушкой каждый месяц). Более того, юристы семьи Фриске пояснили, что при оформлении свидетельства о рождении Платона Дмитрий назвал себя отцом без письменного согласия и соответствующего заявления Жанны. Теперь, чтобы телеведущего признали законным отцом мальчика, ему нужно пройти процедуру установления отцовства, сообщает "Комсомольская правда". Напомним, что недавно Шепелев вывозил Платона в Белоруссию, но на последнем фото мальчик был запечатлен в одном из музее в Москве. Вероятно телеведущий уже вернул малыша на родину.
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