Владимир Фриске продолжил войну с Шепелевым

Отец Жанны Фриске хочет ограничить Дмитрию Шепелеву выезд из России

Владимир Фриске уже давно не виделся со своим внуком. На днях он подал заявление в СКР с просьбой ограничить выезд Дмитрия Шепелева из страны. Родные Жанны Фриске опасаются, что телеведущий увезет Платона в Америку или Белоруссию

Недавно сыну Жанны Фриске Платону исполнилось пять лет. Его отец Дмитрий Шепелев приготовил имениннику сюрприз, а вот родные по материнской линии не смогли увидеться с малышом и лично вручить ему подарки. Напомним, что певица Жанна ушла из жизни больше двух лет назад. Первое время телеведущий позволял родным видеться с Платоном, но за последний год эти встречи стали очень редкими.

Мама и папа Фриске обвиняют Дмитрия в том, что он препятствует их общению с любимым внуком и даже настраивает мальчика против них. На днях Владимир Фриске обратился в Следственный комитет России и написал заявление на телеведущего. В обращении мужчина указал, что на протяжении двух лет Шепелев не дает им видеться с Платоном, а также препятствует и общению и настраивает ребенка против родственников. Также отец артистки пояснил, что до них не раз доходила информация о том, что возлюбленный Жанны хочет вывезти их внука в Америку или Белоруссию, тем самым, на совсем лишив их родственных связей с мальчиком.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 6 Апр 2018 в 6:23 PDT