Голодающая звезда сериалов остался без квартиры

Голодающая звезда сериалов осталась без квартиры

Звезда сериалов, актер Сергей Фролов , чтобы не остаться без крыши над головой, пошел на крайние меры — объявил голодовку. Обессиленный артист пришел к Андрею Малахову , чтобы поделиться своей бедой и спросить совета у экспертов.

Гостям "Прямого эфира" мужчина рассказал, что пять лет назад его мать Галина Миронова взяла в микрофинансовой организации два кредита: около двух миллионов рублей. Залогом стала квартира стоимостью более 15 миллионов рублей. Сергей не знал об этой сделке. Вскоре женщина умерла, не выдержало сердце, а актер лишился недвижимости, которая должна была стать его наследством.

"Я хочу выяснить, что же произошло с моей мамой, ей не нужны были такие деньги… Я не единственный пострадавший от действий "Международного кредитного бюро", которое выдавало кредиты и договоры займа под залог жилья", — обратился к присутствующим артист.

Андрей Малахов заметил, что чаще всего квартирные мошенники выслеживают людей одиноких, у которых нет родственников, либо плохие отношения с родными. Ведущий удивился тому, что злоумышленникам удалось облапошить неглупую женщину, Миронова работала преподавателем в МГУ

Редакторы телешоу расспросили жителей дома, в котором находится квартира матери Фролова.

"Никакие это не черные риэлторы… надо было за мамой следить за своей, за больной женщиной. У нее был сахарный диабет, она плохо себя чувствовала… Может быть она кредиты брала чтобы за ней ухаживать, за ней никто не ухаживал, ни сын, ни дочь… За ней ухаживал мужчина… он плохо говорил по-русски…" — поведала журналистам соседка Татьяна Панова.

Ошарашенный словами женщины, Сергей предположил, что она может быть замешана в этом странном деле с кредитом.

"Эта соседка является доверенным лицом той собственницы, которая выкупила квартиру на торгах", — добавил артист.

Эксперты отметили, что Сергей не ухаживал за матерью, поэтому косвенно виновен в случившемся. Мужчина признал подлость своего поступка, но все же добавил, что он пытался наладить отношения с родительницей, но та не шла на контакт.

"Я хочу стать примером того, как не надо делать", — заявил Сергей.

Далее Андрей Малахов предоставил записи с видеокамер, на которых отчетливо видна Галина Миронова в стенах организации выдающей микрозаймы. На съемке видно, что на подписании договора присутствовала его сестра. Сергей Фролов был шокирован увиденным. Дело о мошенничестве обросло новыми подробностями.