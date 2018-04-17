Немощный Кобзон объявил Киркорова своим преемником

Патриарху российской сцены Иосифу Кобзону идет 81-й год. И состояние его здоровья вызывает серьезную озабоченность — артист с трудом ходит, его поддерживают под руку, он падает на сцене в обмороки и борется с онкологией. Хотя голос у немощного артиста все такой же сильный и звучный. Да и концерты он дает многочасовые.

Поклонники могут не беспокоиться — артист уже назначил себе преемника. И стал им конечно же 50-летний Филипп Киркоров ! Об этом мимо ходом поп-король объявил, поздравляя с полувековым юбилеем певицу Валерию

"Песен, конечно здоровья, и еще как минимум 50 лет, а я тебя буду выносить на руках на сцену, как Иосиф Давыдович Кобзон в свое время Изабеллу Юрьеву, не зря же он меня назвал и считает своим преемником", — написал Киркоров на странице в социальной сети Instagram.

История, которую вспомнил Филипп, случилась в 1999 году, когда на сцене тогда еще существовавшего ГЦКЗ "Россия" состоялся бенефис Изабеллы Юрьевой, которая отмечала вековой юбилей. Впервые в истории России 100-летняя певица вышла на сцену! Точнее, на сцену ее на руках вынес Иосиф Кобзон, а она, как маленький ребенок, держалась руками за его шею. Кобзон поставил миниатюрную Юрьеву перед микрофоном. И "королева романса" запела, да как!.. Четырехтысячный зал встретил Изабеллу Юрьеву стоя, громом аплодисментов.

До 100-летнего юбилея Валерии еще далеко, но, судя по заявлению, Киркоров, почти на год ее старше, уже готовится. А аплодисменты и овации певице гарантированы.