Фриске использовал новое оружие против Шепелева 

Отец певицы Жанны Фриске не оставляет попыток побороть своего неудавшегося зятя Дмитрия Шепелева. На сей раз Владимир Борисович обратился в Следственный комитет с требованием ограничить телеведущему выезд из России.
Недавно стало известно о том, что Дмитрий Шепелев увез единственного сына Жанны Фриске, пятилетнего Платона в Белоруссию, где оставил его на попечение родителей. Таким образом, семья Жанны снова не смогла увидеться с мальчиком, который на днях отметил день рождения.
По всей видимости, это стало последней каплей в чаше терпения Владимира Фриске. Стало известно о том, что он обратился в Следственный комитет. В заявлении сказано, что Дмитрий Шепелев за день до смерти Жанны Фриске забрал Платона и увез.
"До настоящего времени Шепелев отказывается вернуть Платона, препятствует на протяжении двух лет его общению с нами и настраивает его против нас. Кроме того, неоднократно от Шепелева и его знакомых мы слышали, что он собирается вывезти Платона в Белоруссию, либо в США. Принимая во внимание, что Шепелев является гражданином Белоруссии, у нас есть все основания полагать, что Шепелев покинет Российскую Федерацию и заберет с собой Платона, лишив нас родственных связей навсегда. Данную угрозу лишить нас связи с Платоном мы представляем как реальную", — цитирует заявление Фриске сайт "Комсомольская правда".