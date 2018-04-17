Ещё
Фриске использовал новое оружие против Шепелева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фриске использовал новое оружие против Шепелева 

Дни.ру 3 часа назад
Отец певицы Жанны Фриске не оставляет попыток побороть своего неудавшегося зятя Дмитрия Шепелева. На сей раз Владимир Борисович обратился в Следственный комитет с требованием ограничить телеведущему выезд из России.
Недавно стало известно о том, что Дмитрий Шепелев увез единственного сына Жанны Фриске, пятилетнего Платона в Белоруссию, где оставил его на попечение родителей. Таким образом, семья Жанны снова не смогла увидеться с мальчиком, который на днях отметил день рождения.
По всей видимости, это стало последней каплей в чаше терпения Владимира Фриске. Стало известно о том, что он обратился в Следственный комитет. В заявлении сказано, что Дмитрий Шепелев за день до смерти Жанны Фриске забрал Платона и увез.
"До настоящего времени Шепелев отказывается вернуть Платона, препятствует на протяжении двух лет его общению с нами и настраивает его против нас. Кроме того, неоднократно от Шепелева и его знакомых мы слышали, что он собирается вывезти Платона в Белоруссию, либо в США. Принимая во внимание, что Шепелев является гражданином Белоруссии, у нас есть все основания полагать, что Шепелев покинет Российскую Федерацию и заберет с собой Платона, лишив нас родственных связей навсегда. Данную угрозу лишить нас связи с Платоном мы представляем как реальную", — цитирует заявление Фриске сайт "Комсомольская правда".
Дни.ру: последние новости
Голодающая звезда сериалов осталась без квартиры Немощный Кобзон объявил Киркорова своим преемником Собчак ответила на слухи о разрыве с Виторганом
Комментарии10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО357
Скрипалей отравили жидкостью103
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа48
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе112
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение