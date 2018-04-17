Фриске использовал новое оружие против Шепелева

Недавно стало известно о том, что Дмитрий Шепелев увез единственного сына Жанны Фриске, пятилетнего Платона в Белоруссию , где оставил его на попечение родителей. Таким образом, семья Жанны снова не смогла увидеться с мальчиком, который на днях отметил день рождения.

По всей видимости, это стало последней каплей в чаше терпения Владимира Фриске. Стало известно о том, что он обратился в Следственный комитет. В заявлении сказано, что Дмитрий Шепелев за день до смерти Жанны Фриске забрал Платона и увез.