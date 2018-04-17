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Ксенофонтова отсудила у экс-мужа дочь
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Елена Ксенофонтова отсудила у экс-мужа дочь 

Teleprogramma.pro 11 часов назад
Фото: PERSONA STARS, INSTAGRAM.COM
Актриса продолжает выяснять отношения со своим бывшим.
Последние два года звезда сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова живет в постоянных судебных разборках с бывшим гражданским мужем. 45-летняя актриса умудряется при этом играть в театре, сниматься в кино, воспитывать 15-летнего сына Тимофея и 7-летнюю дочь Софию. Девочка — общий ребенок Ксенофонтовой и адвоката Александра Рыжих.
Ксенофонтова и Рыжих последнее время судились из-за опеки над дочерью и недвижимости, которую когда-то адвокат подарил матери своего ребенка.
В апреле суд частично удовлетворил иск Рыжих об имуществе. Договор дарения на машино-место, которое находилось в собственности у Елены, расторгли. Ксенофонтова обязана передать это имущество Рыжих. История долгая и запутанная. Когда-то актриса продала свою квартиру и помогла гражданскому мужу отремонтировать и обустроить апартаменты на Пресненской набережной. После чего он подарил Елене эту квартиру и два машино-места. Когда пара со скандалом рассталась, актриса продала апартаменты и машино-место. Теперь она живет с детьми в другой квартире. Рыжих хотел получить через суд компенсацию за квартиру в 60 млн рублей и машино-место.
Но главную победу Елена Ксенофонтова одержала чуть ранее в другом судебном заседании. Рыжих требовал изменить порядок общения с дочерью, хотел, чтобы ребенок жил с ним. Апелляционная жалоба Александра Рыжих была отклонена. Московский городской суд вынес решение, что девочка останется жить с матерью. «Один из важнейших ее этапов я прошла. Моя дочь со мной. И поэтому у меня есть силы бороться дальше. Конечно, я благодарна за поддержку очень многим», — написала актриса в социальных сетях после победы в суде.
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