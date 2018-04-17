Елена Ксенофонтова отсудила у экс-мужа дочь

Актриса продолжает выяснять отношения со своим бывшим.

Последние два года звезда сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова живет в постоянных судебных разборках с бывшим гражданским мужем. 45-летняя актриса умудряется при этом играть в театре, сниматься в кино, воспитывать 15-летнего сына Тимофея и 7-летнюю дочь Софию. Девочка — общий ребенок Ксенофонтовой и адвоката Александра Рыжих

Ксенофонтова и Рыжих последнее время судились из-за опеки над дочерью и недвижимости, которую когда-то адвокат подарил матери своего ребенка.

В апреле суд частично удовлетворил иск Рыжих об имуществе. Договор дарения на машино-место, которое находилось в собственности у Елены, расторгли. Ксенофонтова обязана передать это имущество Рыжих. История долгая и запутанная. Когда-то актриса продала свою квартиру и помогла гражданскому мужу отремонтировать и обустроить апартаменты на Пресненской набережной. После чего он подарил Елене эту квартиру и два машино-места. Когда пара со скандалом рассталась, актриса продала апартаменты и машино-место. Теперь она живет с детьми в другой квартире. Рыжих хотел получить через суд компенсацию за квартиру в 60 млн рублей и машино-место.