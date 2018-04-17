Бывший муж Навки решил избавиться от жилья

В Москве выставили на продажу квартиру, принадлежащую Александру Жулину — советскому и российскому спортсмену, двукратному призеру Зимних Олимпийских игр, бывшему супругу известной фигуристки Татьяны Навки. Об этом говорится в сообщении агентства Savills, поступившем в «Дом» во вторник, 17 апреля.
Жилое помещение общей площадью 137 квадратных метров находится на пятом этаже кирпичного дома на Карамышевской набережной. Территория комплекса огорожена и охраняется.
«В квартире выполнен качественный ремонт в итальянском стиле, который делался для себя, — отмечается в сообщении. — Планировка включает кухню-столовую, гостиную с электрическим камином, две спальни, одна из которых со смежной гардеробной, кабинет, две ванные и финскую сауну. Мебель в квартире была изготовлена известными итальянскими производителями. Окна выходят во двор и на набережную Москвы-реки».
Жилье, которое принадлежало Жулину на протяжении пяти лет, оценили в 35,5 миллиона рублей.
Александр Жулин выступал в танцах на льду с Майей Усовой. Пара завоевала бронзовые медали Олимпийских игр 1992 года и серебро на Играх 1994-го. Позже Жулин начал тренировать танцевальные пары. Главными его учениками вплоть до победы на Олимпиаде-2006 были Татьяна Навка и Роман Костомаров. Жулин и Навка поженились в 2000 году и развелись в 2010-м. В 2015-м Навка сыграла свадьбу с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.