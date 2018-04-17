Бывший муж Навки решил избавиться от жилья

Бывший муж Татьяны Навки решил избавиться от жилья

Москве выставили на продажу квартиру, принадлежащую Александру Жулину — советскому и российскому спортсмену, двукратному призеру Зимних Олимпийских игр, бывшему супругу известной фигуристки Татьяны Навки . Об этом говорится в сообщении агентства Savills, поступившем в «Дом» во вторник, 17 апреля.

Жилое помещение общей площадью 137 квадратных метров находится на пятом этаже кирпичного дома на Карамышевской набережной. Территория комплекса огорожена и охраняется.

«В квартире выполнен качественный ремонт в итальянском стиле, который делался для себя, — отмечается в сообщении. — Планировка включает кухню-столовую, гостиную с электрическим камином, две спальни, одна из которых со смежной гардеробной, кабинет, две ванные и финскую сауну. Мебель в квартире была изготовлена известными итальянскими производителями. Окна выходят во двор и на набережную Москвы-реки».

Жилье, которое принадлежало Жулину на протяжении пяти лет, оценили в 35,5 миллиона рублей.