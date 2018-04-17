Ещё
Бывший муж Навки решил избавиться от жилья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший муж Татьяны Навки решил избавиться от жилья 

dom.lenta.ru 1 час назад
В Москве выставили на продажу квартиру, принадлежащую Александру Жулину — советскому и российскому спортсмену, двукратному призеру Зимних Олимпийских игр, бывшему супругу известной фигуристки Татьяны Навки. Об этом говорится в сообщении агентства Savills, поступившем в «Дом» во вторник, 17 апреля.
Жилое помещение общей площадью 137 квадратных метров находится на пятом этаже кирпичного дома на Карамышевской набережной. Территория комплекса огорожена и охраняется.
«В квартире выполнен качественный ремонт в итальянском стиле, который делался для себя, — отмечается в сообщении. — Планировка включает кухню-столовую, гостиную с электрическим камином, две спальни, одна из которых со смежной гардеробной, кабинет, две ванные и финскую сауну. Мебель в квартире была изготовлена известными итальянскими производителями. Окна выходят во двор и на набережную Москвы-реки».
Жилье, которое принадлежало Жулину на протяжении пяти лет, оценили в 35,5 миллиона рублей.
Александр Жулин выступал в танцах на льду с Майей Усовой. Пара завоевала бронзовые медали Олимпийских игр 1992 года и серебро на Играх 1994-го. Позже Жулин начал тренировать танцевальные пары. Главными его учениками вплоть до победы на Олимпиаде-2006 были Татьяна Навка и Роман Костомаров. Жулин и Навка поженились в 2000 году и развелись в 2010-м. В 2015-м Навка сыграла свадьбу с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.
dom.lenta.ru: последние новости
Названы курорты России с дешевым жильем на майские праздники Стеклянный корабль построят в центре Москвы Обвал спрос и цен на дачи зафиксировали в Подмосковье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю108
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа86
Крымский мост потроллил Украину95
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой62
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма76
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
00:26
В столице открыли памятник огнеборцам
Новости Москвы
00:20
Почему Маск не договорился с «Космотрансом»
Наука и техника Статьи
04:43
Бывший муж Навки решил избавиться от жилья
Шоу-бизнес
07:55
Россия докажет, что «химатака» в Сирии была провокацией
Ближний Восток Статьи
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
01:24
Российские ВМС сыграли в кошки-мышки с британской подлодкой
Ближний Восток Оружие
00:35
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение