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Делами Цымбалюк-Романовской заинтересовались в ФСБ
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Делами Цымбалюк-Романовской заинтересовались в ФСБ 

Дни.ру 1 час назад
Лариса Широкова — адвокат милостью божьей. Она точно знает, что сможет обелить Виталину Цымбалюк-Романовскую после всех нападок и отбить от часто несправедливых обвинений.
"В печатных СМИ практически ежедневно выходят статьи, как минимум нарушающие частную жизнь Виталины, пересекая любые попытки такого вмешательства, мы приняли необходимые меры и в настоящее время по нашим заявлениям о нарушении Конституционных прав Виталины, начаты проверки и возбуждаются уголовные дела", — написала Широкова на своей странице в социальной сети Facebook.
Сделала она заявление и касаемо скандальной квартиры в Подмосковье, право собственности на которую сегодня оспаривают украинская пианистка и российский актер.
"Виталина не заключала сделки по отчуждению квартиры в д. Глухово. Переход права собственности по договору дарения в пользу бывшего супруга, произведен мошенническим способом, без воли и участия Дарителя (Виталины). Обстоятельства, при которых была совершена указанная сделка, в настоящее время исследуются правоохранительными органами по заявлению Виталины. Разумеется, дело будет возбуждено, поскольку деяние отвечает признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество)", — сообщила Широкова.
Отдельно адвокат отметила, что телеэфиры и другая активность в прессе в поддержку бывшей жены Джигарханяна будут продолжаться.
"Сообщаю одновременно как для друзей, так и для недоброжелателей Виталины Цымбалюк-Романовской, мы освещали и будем освещать в СМИ подробности и обстоятельства дела, способы защиты. При этом подчеркиваю — Виталина всегда только отвечает на брошенный вызов", — заметила Широкова. И добавила, что "процессуальные нарушения следствия находятся теперь под пристальным вниманием Управления собственной безопасности МВД РФ и ФСБ РФ (Управление "М")"
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