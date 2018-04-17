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Бледанс пожаловалась на тяжелую болезнь
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Бледанс едва не лишилась слуха из-за болезни 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Фото: Twitter
Актриса Эвелина Бледанс заявила, что тяжело больна, и могла потерять слух, добавив, что пришлось принимать антибиотики.
«Как же ужасно болеть! Не понимать, как ты вообще передвигаешься — улыбаться, фоткаться, читать диктант, вести мероприятие, лететь по 6 часов в одну и другую сторону… Быть абсолютно беспомощным и одновременно сильным!», — отметила артистка на своей странице в Instagram.
По ее словам, она успела попасть к врачу, поскольку могла потерять слух.
«Еще заставила себя поспать днем и пить очень много жидкости, а теперь еще и антибиотик, с которым я вообще по жизни не дружу. Привыкла силой самоубеждения лечиться, но в этот раз не получилось», — заявила Бледанс, пожелав своим подписчикам здоровья.
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