Бледанс пожаловалась на тяжелую болезнь

Бледанс едва не лишилась слуха из-за болезни

Актриса Эвелина Бледанс заявила, что тяжело больна, и могла потерять слух, добавив, что пришлось принимать антибиотики.

«Как же ужасно болеть! Не понимать, как ты вообще передвигаешься — улыбаться, фоткаться, читать диктант, вести мероприятие, лететь по 6 часов в одну и другую сторону… Быть абсолютно беспомощным и одновременно сильным!», — отметила артистка на своей странице в Instagram.

По ее словам, она успела попасть к врачу, поскольку могла потерять слух.

«Еще заставила себя поспать днем и пить очень много жидкости, а теперь еще и антибиотик, с которым я вообще по жизни не дружу. Привыкла силой самоубеждения лечиться, но в этот раз не получилось», — заявила Бледанс, пожелав своим подписчикам здоровья.