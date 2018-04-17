Актера из «Оно» нашли мертвым после вызова полиции

Американский актер Гарри Андерсон найден мертвым у себя дома в городе Ашвилл, штат Северная Каролина. Об этом сообщает журнал Time.

Артисту было 65 лет. Причина смерти пока не раскрывается.

В полиции Ашвилла заявили, что из дома Андерсона поступил вызов. Сотрудники правоохранительных органов прибыли к актеру и обнаружили его тело. Полицейские подчеркнули, что не нашли улик, указывающих на насильственную смерть артиста.

Сын Андерсона Дэшиел заявил, что его отец умер своей смертью, передает TMZ.