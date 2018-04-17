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Актера из «Оно» нашли мертвым после вызова полиции
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Актера из «Оно» нашли мертвым после вызова полиции 

Lenta.ru 1 час назад
Американский актер Гарри Андерсон найден мертвым у себя дома в городе Ашвилл, штат Северная Каролина. Об этом сообщает журнал Time.
Артисту было 65 лет. Причина смерти пока не раскрывается.
В полиции Ашвилла заявили, что из дома Андерсона поступил вызов. Сотрудники правоохранительных органов прибыли к актеру и обнаружили его тело. Полицейские подчеркнули, что не нашли улик, указывающих на насильственную смерть артиста.
Сын Андерсона Дэшиел заявил, что его отец умер своей смертью, передает TMZ.
Гарри Андерсон снялся в первой экранизации романа Стивена Кинга «Оно», вышедшей в 1990 году. Он сыграл Ричи Тозиера. Американской публике актер запомнился благодаря сериалу «Ночной суд», где исполнил роль судьи Гарри Стоуна. Андерсон также появился в «Байках из склепа» и телефильме «Шпионы, ложь и голые бедра». Он трижды был номинирован на премию «Эмми».
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