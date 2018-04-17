Фото Валерии топлес раскритиковали в Сети

Фото 50-летней Валерии топлес жестко раскритиковали в Сети

В свои 50 лет популярная певица Валерия выглядит старшей сестрой для своих взрослых детей. Артистка активно работает над собой и может похвастаться идеальной фигурой. Накануне юбилея на полказ российских магазинов появился журнал Starhit , на обложке которого звезда предстала обнаженной. Фото топлес не понравилось читателям.

«Приплыли!», «Не ожидала от Валерии такого», «Кроме как раздеться больше привлечь не чем?», «И эта туда же, как они достали со своими телами и сиськами», «Ну позорная душа…неужели уже маразм накрывает …зачем раздеваться…ну как детей воспитывать если старые тети оголяются…нравится своё тело…любуйся дома…бред…», «Позор, и это залуженная артистка?», «Позорище! Фу!аж смотреть противно! В 50— голенькая на обложечке!», «50 летнюю женщину никак не красит такие фотографии…Куда смотрит, ее дорогой муж Пригожин?!», «Бабло на ней рубит))))», «Срамота, а муж то блин меркантилен до кончиков))))», — обсуждают снимок в Сети.

«Не надо завидовать, каждой в 50 иметь бы такую фигуру!Все шикарно и со вкусом», — защищают фанаты любимицу.