Бузова оказалась в центре нового скандала

«Нет билета, вот и злитесь»: Бузова отвечает тренеру борцов

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова ответила на призывы тренера сборной страны по вольной борьбе Дзамболата Тедеева отменить концерт поп-дивы во Владикавказе. Бывшая жена футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова предложила возмущенному наставнику национальной команды билет на ставшее предметом споров мероприятие.

«Уважаемый главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат парламента Северной Осетии Дзамболат Тедеев, первое, что хочу сказать вам, я обожаю вольную борьбу и восхищаюсь борцами, ведь в этом виде спорта всегда только настоящие мужчины, которые за словом в карман не полезут!

Спасибо, что воспитываете их такими. Я не раз была во Владикавказе и знаю ваш регион как очень гостеприимный, поэтому ваши слова сейчас лишь оскорбляют ваш прекрасный народ, славящийся любовью к приезжающим в Осетию», — начала Бузова.

Также в своем послании тренеру сборной России, которое было опубликовано в инстаграме экс-супруги Тарасова, Бузова попыталась найти причины ненависти Тедеева.

«Мне сообщили организаторы, что на концерт уже не достать билеты и меня в вашей столице ждет sold out.

Уж не знаю, может быть именно факт того, что вы не смогли приобрести билет на мое прекрасное шоу «Под звуки поцелуев» вас так расстроил, что вы решили обратится к организаторам с требованием нарушающим законы и конституцию Российской Федерации.

Я как девушка, понимающая ваше положение, готова лично пригласить вас на свое шоу. Я буду вас ждать и помните, я люблю розы», — написала Бузова.

Кроме того, российская певица заявила о том, что обладает огромной армией фанатов в столице Северной Осетии.

«Во Владикавказе у меня очень много поклонников и моих людей, с которыми я с нетерпением жду встречи! Всем остальным желающим обратить мое внимание на себя, я хочу посоветовать не заниматься ерундой и не решать за людей кому и куда ходить.

Просто помните, что это нарушение закона, а вы, значит — преступник. С любовью и добром, ваша Ольга Бузова», — заключила одна из самых популярных женщин России.

Ранее сообщалось, что Бузова столкнулась с непониманием со стороны спортивной общественности.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 16 Апр 2018 в 5:19 PDT Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев открыто и достаточно прямолинейно выступил против сольного концерта, который телеведущая запланировала во Владикавказе на 29 апреля.

Любопытно, что опубликованный в инстаграме специалиста пост спустя какое-то время был удален.

Совмещающий спортивные обязанности с должностью депутата парламента Северной Осетии Тадеев заявил о том, что обеспокоенные граждане региона часто пишут ему с просьбой не допустить проведения концерта Бузовой во Владикавказе.

«Во время предвыборной кампании на многочисленных встречах с населением я говорил о том, что буду поднимать волнующие нас вопросы и на заседаниях парламента, и вне его стен. Вот и сейчас, разделяя справедливое негодование соплеменников, я абсолютно солидарен с ними, и считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей «Дома-2» на осетинской земле. Какие ценности она пропагандирует? В каком виде предстает перед зрителями?» — вопросил наставник российской сборной в инстаграме.

Кроме того, Тадеев задумался над смыслом песен известной поп-дивы. Как отметил тренер, посыл композиций можно понять уже исходя из их названий. В качестве примера наставник национальной команды привел треки «Под звуки поцелуев» и «Бери меня».

В завершении своего послания тренер российских вольников заявил, что «вряд ли можно найти причины для встречи Бузовой с владикавказской публикой» и пообещал связаться с организаторами концерта, чтобы попытаться отменить мероприятие.

Слова Тедеева во многом помогли Бузовой, ведь она для своей раскрутки постоянно использует спортивную нишу. Например, брак Тарасова и экс-ведущей «Дома-2» продолжался около четырех лет — 2012 по 2016 год. Кроме того, многие СМИ говорят о романе теледивы с волейболистом питерского «Зенита» Александром Волковым . Однако официального подтверждения эти слухи не находят.

Также перед Олимпиадой-2018 в Пхенхчане певица приняла участие в акции No Russia No Games, целью которой был допуск сборной России до Игр, несмотря на допинговые скандалы.