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«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег
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Певица Валерия рассказала о рухнувшей экономике и «не западных» вкусах россиян 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Певица Валерия рассказала о том, как изменился шоу-бизнес за последние 10 лет. Интервью опубликовано на сайте ТАСС в четверг, 19 апреля.
По словам Валерии, когда она начинала карьеру, было «золотое время», когда «можно было деньги зарабатывать».
«А сейчас все рухнуло. Посмотрите, артисты идут по пути минимализма, и на Западе тоже. Нет денег в шоу-бизнесе, и откуда им взяться-то? Только с концертов, но с них мало прибыли при нашем состоянии экономики…» — посетовала исполнительница.
Артистка поделилась опытом работы с западными продюсерами. Она рассказала, как записывала пластинку в Англии и сотрудничала с Робином Гиббом из Bee Gees.
«Когда мы вернулись в Россию, то хотели сделать большое шоу, причем альбом вышел в идентичном виде на двух разных языках, на английском и русском. Мы думали, что сможем сделать шоу, которое повезем по всему миру. Ничего подобного. Оказалось, вкусы российской публики очень сильно отличаются от западной, как ни верти», — добавила Валерия.
Она также пожаловалась на то, что в России не хватает больших концертных залов.
«Короче говоря, ситуация у нас не очень хорошая. Во всем мире так же, но у них с площадками получше, плюс там страны не такие большие», — заявила артистка.
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