Снигирь и Цыганов спровоцировали слухи о расставании

Юлия Снигирь долго скрывала свои отношения с Евгением Цыгановым. Ранее она встречалась с кинооператором Максимом Осадчим , а потом у нее был роман с Данилой Козловским , но он продлился недолго. Цыганов влюбился в актрису и ушел к ней от своей беременной гражданской супруги Ирины Леоновой около трех лет назад. Спустя год Снигирь подарила возлюбленному сына Федора, которого лишь недавно впервые показала поклонникам.

На днях актриса появилась на церемонии вручения премии «Восток-Запад. Золотая арка» в Москве. Также на красной дорожке появился и Цыганов, но он не сопровождал свою избранницу. Они не только пришли на мероприятие по отдельности, но и не фотографировались вместе. С другими гостями церемонии актеры с удовольствием позировали перед фотокамерами. Такое поведение Снигирь и ее избранника спровоцировало слухи об их расставании. Пока они эту информацию не подтвердили.

Публикация от Юлия Снигирь (@yuliasnigir) 16 Апр 2018 в 2:06 PDT

Для выхода в свет Юлия выбрала необычное серое платье, которое напоминало тренч. Однако вверх платья оголял плечи артистки, а раскрытый воротник демонстрировал ее декольте. Поклонники восхитились образом звезды: "Какая вы красивая!", "Как всегда элегантна!", "Просто бесподобная!", "Очень похудела, ну очень".