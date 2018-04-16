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Раскрыты подробности госпитализации Кобзона
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Раскрыты подробности госпитализации Кобзона 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Помощница народного артиста Иосифа Кобзона рассказала о состоянии здоровья певца. Женщина уверила, что Кобзона скоро выпишут.
"Все у нас нормально, все хорошо. Это просто плановое обследование на один день", — сказала собеседница Life.ru.
Женщина уверила журналистов, что переживать не стоит.
Добавим, что ранее сообщалось, что Иосиф Давыдович был экстренно доставлен в одну из столичных клиник. В сообщении говорилось, что причиной обращения могло послужить нарушение ритмов сердца. Впрочем, оговаривалось, что такой диагноз обуславливается не только патологией, но также и физиологическими особенностями организма.
Обычно нарушение ритмов сердца сопровождается общим тяжелым состоянием, слабостью, интенсивными болями в левой половине грудной клетки, снижением артериального давления и потерей сознания. Эти симптомы требуют особого внимания со стороны врачей.
О плохом здоровье Кобзона известно уже давно. В 2010-м артист упал в обморок прямо на сцене, но его быстро удалось привести в чувство. Когда артист потерял сознание второй раз, бригаде врачей пришлось делать ему искусственное дыхание. Из-за множества операций у певца развилась анемия, и обмороки стали для него привычным делом.
Добавим, что в недавнем интервью Dni.Ru Иосиф Давыдович признался: он борется с раком. Артисту удалили мочевой пузырь, врачи утверждали, что Кабзону осталось жить две недели.
"В Москве собрался большой консилиум, где врачи решили, что мне надо срочно оперироваться. А оперироваться у нас было тогда негде — не делали еще в ту пору искусственных мочевых пузырей с выходом наружу дренажной трубки. Только хирург Питер Альтхаус проводил такие операции. Он формировал новый мочевой пузырь из тонкой кишки пациента. Я взял двух хирургов и вместе с ними полетел в частную немецкую клинику к Альтхаусу", — рассказал певец.
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Комментарии24  Ещё 33 источника 
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