Лев Лещенко забыл слова главной песни 

Певец Лев Лещенко стал гостем передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». Лев Валерьянович рассказал курьёзный случай о своей забывчивости. На юбилейном вечере Арно Бабаджаняна ему предстояло исполнить 4 песни, 3 из которых были для него новыми. На репетициях проблем не возникало, но на концерте исполнитель забыл первую строчку песни о Ленине. Сместить выступление было невозможно, поскольку концерт шёл в прямой трансляции. Чтобы как-то выйти из этой ситуации, Льву Лещенко пришлось импровизировать, на ходу придумывая слова.