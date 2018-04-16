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Лев Лещенко забыл слова главной песни
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Лев Лещенко забыл слова главной песни 

Рамблер 1 час назад
Певец Лев Лещенко стал гостем передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». Лев Валерьянович рассказал курьёзный случай о своей забывчивости. На юбилейном вечере Арно Бабаджаняна ему предстояло исполнить 4 песни, 3 из которых были для него новыми. На репетициях проблем не возникало, но на концерте исполнитель забыл первую строчку песни о Ленине. Сместить выступление было невозможно, поскольку концерт шёл в прямой трансляции. Чтобы как-то выйти из этой ситуации, Льву Лещенко пришлось импровизировать, на ходу придумывая слова.
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