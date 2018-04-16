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Дочь ошарашила Лолиту
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Дочь ошарашила Лолиту 

Дни.ру 1 час назад
Лолита стала одним из дипломантов юбилейного концерта "Авторадио". А после выступления пообщалась за кулисами с корреспондентом Dni.Ru.
"Моя дочь Ева в этом году будет сдавать выпускные экзамены в школе, — рассказала Лолита. — А потом много-много учителей станут заниматься с ней, чтобы она училась дальше. Мы не будем в этом году поступать в вуз, потому что Еве нужна адаптация к русскому языку".
Ясности, кем станет наследница Милявской, пока нет. "Я в ее возрасте никак не могла определиться с профессией и год не поступала никуда, шастала по закулисью. А потом случайно оказалась на режиссуре, — вспомнила Милявская. — Так вот, я не хочу, чтобы моя дочь шастала по закулисью — сейчас не то время".
"У Евы склонность к языкам, она хорошо говорит по-английски, по-немецки, — заверила Лолита. — Хочу, чтобы она стала переводчиком — литературным, техническим, каким угодно. Но знаю точно, что на Украине она учиться не будет. И в Лондон не поедет — там наркотики, да и принц женится, моей там уже делать нечего (улыбается). А про Россию пока думаем".
На выпускной вечер к дочери певица, увы, не попадет. "Меня не пускали на Украину и не пустят даже на выпускной вечер, это уже понятно, — вздохнула она. — А моя мама в 75 лет не сможет вести прямой эфир с праздника Евы — ей сложно объяснить, как это сделать".
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