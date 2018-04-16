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На радиостанциях началась ротация песни Лолиты «Судьба» на стихи Михаила Гуцериева
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На радиостанциях началась ротация песни Лолиты «Судьба» на стихи Михаила Гуцериева 

Говорит Москва 3 часа назад
Фото: Говорит Москва
В аккаунте Лолиты в Instagram проходит конкурс, главный приз — поездка в эту страну. Победители посетят самые интересные музеи и другие достопримечательности Грузии, побывают в местах, где снимался клип и остановятся в тоже же отеле, в котором певица жила во время съёмок.
Конкурс к клипу «Судьба» продлится всего неделю!☝ Для участия необходимо: 1. Разместить историю на личной странице с хэштегом #лолитасудьба 2. Быть подписанным на мой аккаунт @lolitamilyavskaya 3. Сделать репост клипа «Судьба» (из предыдущего поста) Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 10 Апр 2018 в 11:50 PDT
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