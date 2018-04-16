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Друг Джигарханяна сделал серьезное заявление
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Друг Джигарханяна сделал заявление из-за подлой выходки Первого канала 

Дни.ру 1 час назад
Первому каналу не дает покоя история развода Армена Джигарханяна и оборотистой киевской домработницы Виталины Цымбалюк-Романовской. Нас ждет очередной виток этой саги.
"Первый канал анонсировал показ очередной пошлой программы "Пусть говорят" о ситуации вокруг Армена Борисовича Джигарханяна. Понимаю, что у многих это вызывает глубокое разочарование и желание как-то ответить! — написал на специально созданной в поддержку народного артиста СССР странице в социальной сети его близкий друг Артур Согомонян. — Я хочу заранее обратиться к вам с просьбой никак не реагировать на эту очередную мерзкую выходку Первого канала".
"Зная не понаслышке низкий человеческий и профессиональный уровень создателей этих дешевых передач, могу с уверенностью сказать, что им абсолютно все равно, каким образом поднимать упавший рейтинг своих дешевых ток-шоу. Наша активность в медиапространстве только поднимет количество просмотров. Это то, чего они ждут", — заявил Согомонян.
Ранее он рассказал, как цинично действуют редакторы канала: "В начале марта сотрудники Первого несколько дней бесцеремонно пытались связаться с Джигарханяном — звонили в домофон, представляясь работниками коммунальных служб, караулили возле подъезда. Нам пришлось нанять охрану и отключить домофон".
Артура поддержал администратор страницы в Facebook.
"Мы против действий Первого канала, который выступает как площадка для отличного пиара террора против заслуженной личности, великого актера, пожилого человека! Возражаем против использования имени Джигарханяна! Просим остановить и прекратить вмешательство в частную жизнь Джигарханяна! Требуем информационной гигиены, уважения чувств и интересов зрителей, соблюдения этики и морали по отношению к артисту!" — говорится в обращении.
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