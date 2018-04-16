Собчак ответила на слухи о разрыве с Виторганом

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Собчак выложила фотографию, на которой запечатлена вместе с супругом Максимом Виторганом. На снимке гламурная телеведущая и актер запечатлены в темной одежде с серьезными лицами. Можно предположить, что супруги вот-вот сообщат о нечто грустном. Однако подпись к фото говорит о прямо противоположном.

"Как же прекрасно любить своего мужа так сильно, спустя пять лет и все его "ворчания":)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — написала Собчак. Многочисленные подписчики расценили этот пост как комментарий к слухам о разрыве с Максимом Виторганом, который на протяжении нескольких дней муссируется в СМИ и социальных сетях.

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Apr 15, 2018 at 9:09am PDT

Он начался с того, что Ксения отправилась в Америку с подружками вместо мужа и сына, а потом оставила неоднозначный комментарий к фотографии миллиардера Павла Дурова. Напомним, Собчак написала сидящему на арабском скакуне бизнесмену: "Принц".