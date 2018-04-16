Ещё
Собчак ответила на слухи о разрыве с Виторганом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак ответила на слухи о разрыве с Виторганом 

Дни.ру 42 минуты назад
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своем разрыве с мужем, актером Максимом Виторганом, появившиеся на фоне ее отъезда в Америку с подругами и флиртом с миллиардером Павлом Дуровым. Телеведущая опубликовала фото и исчерпывающую подпись к нему.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Собчак выложила фотографию, на которой запечатлена вместе с супругом Максимом Виторганом. На снимке гламурная телеведущая и актер запечатлены в темной одежде с серьезными лицами. Можно предположить, что супруги вот-вот сообщат о нечто грустном. Однако подпись к фото говорит о прямо противоположном.
"Как же прекрасно любить своего мужа так сильно, спустя пять лет и все его "ворчания":)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — написала Собчак. Многочисленные подписчики расценили этот пост как комментарий к слухам о разрыве с Максимом Виторганом, который на протяжении нескольких дней муссируется в СМИ и социальных сетях.
Он начался с того, что Ксения отправилась в Америку с подружками вместо мужа и сына, а потом оставила неоднозначный комментарий к фотографии миллиардера Павла Дурова. Напомним, Собчак написала сидящему на арабском скакуне бизнесмену: "Принц".
"Наконец-то высказалась о так называемом разрыве. Совет да любовь вам, голубки! Люблю!", "Красиво смотритесь в двоем)", "Страшная Собчак, лошадиная рожа и красавец Максим!", "Такие вы классные!", "Вы прекрасная пара", "Счастья вашей семье! Ксюша ты лучшая!", "Очень рада, что вы испытываете это волшебное чувство! Раньше на вас смешно было смотреть", "Вы такая красивая пара, вы даже похожи! Живите еще 10 раз по 5. Ксюша тебе женского счастья!" — прокомментировали пользователи Сети.
Дни.ру: последние новости
Известная певица призналась в своем ВИЧ из-за угроз бывшего любовника Дети трогательно поздравили 69-летнюю Пугачеву Собчак заклевали за наивный флирт с миллиардером
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп планировал атаковать российские объекты595
Данные по дипломатам РФ разозлили Трампа141
Глава Франции выдвинул обвинение России785
За Асада: понедельник начинается с санкций140
Эксперты обрадовали россиян232
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
00:20
Тарасов рассекретил пол будущего ребенка
Шоу-бизнес
03:49
Собчак угодила в громкий скандал
Шоу-бизнес
00:56
Ведущая Первого канала стала многодетной матерью
Шоу-бизнес
03:49
Собчак ответила на слухи о разрыве с Виторганом
Шоу-бизнес
00:31
Гуф показал интимное фото с Кети Топурией
Шоу-бизнес
02:48
Китай бросил вызов США
Азия В мире
01:27
В РФ отреагировали на попадание Асада в базу «Миротворца»
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение