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Проклова встала на защиту Рудковской
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Проклова защитила Рудковскую и оправдала ее строгие методы воспитания 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Фото: ЯНА РУДКОВСКАЯ С СЫНОМ И ЕЛЕНА ПРОКЛОВА / ФОТО: INSTAGRAM.COM, GLOBALLOOK.COM
Недавно жена Евгения Плющенко призналась, что применяет силовые методы в воспитании пятилетнего сына. Высказывание Яны Рудковской вызвало широкий резонанс в Сети. Елена Проклова объяснила, почему продюсер именно так воспитывает мальчика.
Недавно супруга Евгения Плющенко рассказала журналистам, что иногда применяет силовые методы в воспитании младшего сына Саши. Яна Рудковская вскоре столкнулась со шквалом критики и попыталась ответить недоброжелателям, объяснив, что просто хочет воспитать настоящего мужчину. Также она опубликовала видео, на котором пятилетний мальчик опровергает информацию о том, что его бью родители. Он лишь отмечает, что не больше десяти минут может провести в темной комнате, если провинился.
За продюсера уже вступилась Ксения Собчак, которая не видит ничего ужасного в подобных методах воспитания детей. На днях Елена Проклова также защитила Рудковскую и оправдала ее методы воспитания. Сама актриса воспитала двух дочерей. Она считает, что супруга Плющенко еще в мягкой форме воспитывает наследника. "Научить ребенка трудиться — это великое благо, которое может сделать мать для своего чада. Никто не отменял таких приемов, как строгость. А между строгостью и понятием «плохо» нельзя поставить знак равенства", — поделилась она.
Проклова считает, что Яна не переступит через незримый порог материнской любви к ребенку. Также она считает, что продюсер просто хочет, чтобы мальчик нашел себя, об этом актриса сообщила изданию "Собеседник". Другие знаменитости также высказались о случившимся. По их словам, родители вправе сами решать то, как им воспитывать детей. Некоторые спортсмены сталкивались с жестокостью близких, но это им только помогло в будущем добиться высоких результатов в карьере.
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