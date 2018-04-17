Проклова встала на защиту Рудковской

Проклова защитила Рудковскую и оправдала ее строгие методы воспитания

Недавно супруга Евгения Плющенко рассказала журналистам, что иногда применяет силовые методы в воспитании младшего сына Саши. Яна Рудковская вскоре столкнулась со шквалом критики и попыталась ответить недоброжелателям, объяснив, что просто хочет воспитать настоящего мужчину. Также она опубликовала видео, на котором пятилетний мальчик опровергает информацию о том, что его бью родители. Он лишь отмечает, что не больше десяти минут может провести в темной комнате, если провинился.

За продюсера уже вступилась Ксения Собчак , которая не видит ничего ужасного в подобных методах воспитания детей. На днях Елена Проклова также защитила Рудковскую и оправдала ее методы воспитания. Сама актриса воспитала двух дочерей. Она считает, что супруга Плющенко еще в мягкой форме воспитывает наследника. "Научить ребенка трудиться — это великое благо, которое может сделать мать для своего чада. Никто не отменял таких приемов, как строгость. А между строгостью и понятием «плохо» нельзя поставить знак равенства", — поделилась она.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 20 Янв 2018 в 3:25 PST