Дочь Гузеевой восхищает красотой

Дочь Ларисы Гузеевой восхищает красотой

Телеведущая выложила ролик с участием Лели, и поклонники пришли в восторг от увиденного.

Лариса Гузеева часто в своем микроблоге размещает рекламные материалы. То производители черной икры ей заплатят, то косметические бренды обратятся за промо своего продукта. На этот раз телеведущая выставила проплаченный материал про шторы. В ролике снялась ее дочь. Производители штор должны пожалеть о том, что телеведущая доверила промо их товара Леле. Поклонники, кажется, не заметили шторы, настолько они были очарованы красотой девушки.

"Лариса, Лёля похожа на Вас. Столько силы и обаяния во взгляде", "Утренний рассвет, вечерний закат, капли дождя, радуга после летнего дождя — думаешь об этом глядя на эту чувственную молодую нимфу, многоликая характерная хочется любоваться", "Необычайно красивая! Очень интересная внешность, хочется всматриваться до бесконечности", "Такая красивая девочка, что-то во взгляде, улавливается Ваше! Супер!", — пишут в комментариях в ролику.