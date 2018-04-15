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Дочь Гузеевой восхищает красотой
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Дочь Ларисы Гузеевой восхищает красотой 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: Instagram
Телеведущая выложила ролик с участием Лели, и поклонники пришли в восторг от увиденного.
Лариса Гузеева часто в своем микроблоге размещает рекламные материалы. То производители черной икры ей заплатят, то косметические бренды обратятся за промо своего продукта. На этот раз телеведущая выставила проплаченный материал про шторы. В ролике снялась ее дочь. Производители штор должны пожалеть о том, что телеведущая доверила промо их товара Леле. Поклонники, кажется, не заметили шторы, настолько они были очарованы красотой девушки.
"Лариса, Лёля похожа на Вас. Столько силы и обаяния во взгляде", "Утренний рассвет, вечерний закат, капли дождя, радуга после летнего дождя — думаешь об этом глядя на эту чувственную молодую нимфу, многоликая характерная хочется любоваться", "Необычайно красивая! Очень интересная внешность, хочется всматриваться до бесконечности", "Такая красивая девочка, что-то во взгляде, улавливается Ваше! Супер!", — пишут в комментариях в ролику.
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Комментарии4  Ещё 1 источник 
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