Ричард Гир тайно женился на журналистке 

Вчера испанская газета ABC со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что 68-летний Ричард Гир собирается жениться в третий раз. Актер и его возлюбленная, 35-летняя журналистка Алехандра Сильва, решили узаконить свои отношения после трехлетнего романа. Журналисты назвали и дату свадьбы: по их мнению, церемония должна была состояться 5 мая в Вашингтоне. Но они ошиблись.
Как выяснилось сегодня, актер и его избранница уже женаты! Как сообщает другое испанское издание, El Pais, пара тайно поженилась еще в начале апреля, а сейчас планирует грандиозное торжество. При этом пышное празднование состоится на день позже и пройдет не в Вашингтоне, а в Нью-Йорке. Свадебная церемония пройдет в доме Гира, а гостями мероприятия станут близкие и друзья пары.
О том, что Гир собирается расстаться со статусом холостяка, стало известно еще в прошлом году, когда Алехандра продемонстрировала публике роскошное кольцо с бриллиантом. Интересно, что изначально она не хотела грандиозного праздника, предпочитая ограничиться скромными посиделками в узком кругу, но актеру удалось ее уговорить.
Брак с Сильвой станет для Гира третьим. Ранее актер был женат на супермодели Синди Кроуфорд (их брак продлился 4 года) и актрисе Кэри Лоуэлл, которая подарила ему сына Гора. Эти отношения тоже закончились разводом. Интересно, что с Кэри он развелся только в 2016 году — к этому времени они с Алехандрой встречались уже целый год.