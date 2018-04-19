Ричард Гир тайно женился на журналистке

Вчера испанская газета ABC со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что 68-летний Ричард Гир собирается жениться в третий раз. Актер и его возлюбленная, 35-летняя журналистка Алехандра Сильва, решили узаконить свои отношения после трехлетнего романа. Журналисты назвали и дату свадьбы: по их мнению, церемония должна была состояться 5 мая в Вашингтоне. Но они ошиблись.

Как выяснилось сегодня, актер и его избранница уже женаты! Как сообщает другое испанское издание, El Pais, пара тайно поженилась еще в начале апреля, а сейчас планирует грандиозное торжество. При этом пышное празднование состоится на день позже и пройдет не в Вашингтоне, а в Нью-Йорке. Свадебная церемония пройдет в доме Гира, а гостями мероприятия станут близкие и друзья пары.

О том, что Гир собирается расстаться со статусом холостяка, стало известно еще в прошлом году, когда Алехандра продемонстрировала публике роскошное кольцо с бриллиантом. Интересно, что изначально она не хотела грандиозного праздника, предпочитая ограничиться скромными посиделками в узком кругу, но актеру удалось ее уговорить.