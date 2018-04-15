Звезда «Гарри Поттера» срочно госпитализирован

Актер-карлик из «Гарри Поттера» загадочно госпитализирован в США

Один из самых известных в истории кино актеров-карликов, невозможно колоритный 49-летний Верн Тройер , был доставлен в одну из клиник Лос-Анджелеса

О чем представители артиста уведомили поклонников от его имени через Instagram. Попросив о молитвенной поддержке и уверив, что Верн получает лучший уход из всех, какие только возможны.

Публикация от Verne Troyer (@vernetroyer) 3 Апр 2018 в 10:19 PDT

Представители эти пообещали держать фэнов в курсе ситуации, но пост датируется 4 апреля, и с тех пор никаких обновлений не последовало. Вследствие чего подписчики умоляют рассказать, что случилось и как обстоят дела.

Встречая глухое молчание. Причина госпитализации артиста до сих пор не названа. В результате в комментариях выдвигаются версии — от проблем с запрещенными препаратами до попытки самоубийства.

Публикация от Verne Troyer (@vernetroyer) 20 Мар 2018 в 8:29 PDT

При этом не является тайной, что Тройер ведет достаточно деструктивный образ жизни. И в прошлом году уже попадал в госпиталь на почве злоупотреблений. О чем тогда честно поведал. Признавшись, что для него битва с, в частности, зеленым змием — занятие перманентное.

Верн Тройер, чей рост — восемьдесят сантиметров, родился в 1969 году в Мичигане. Актер, стендапер, каскадер, режиссер. На экранах — с середины девяностых, с хоррора "Месть Пиноккио".

Известен по роли Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе и видео Мадонны, по "Людям в черном", "Страху и ненависти в Лас-Вегасе", роли Крюкохвата в картине "Гарри Поттер и философский камень", сериалам "Молодость Геракла", "Клиника", "Сабрина — маленькая ведьма".