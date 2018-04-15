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Гермионе-28. Эмма Уотсон принимает поздравления
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Гермионе-28. Эмма Уотсон принимает поздравления
Рамблер
2 часа назад
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15 апреля свой 28-й день рождения отмечает Эмма Уотсон, известная всему миру благодаря роли Гермионы Грейнджер.
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15 апреля исполняется 28 лет исполнительнице роли Гермионы Грейнджер из экранизации приключений Гарри Поттера Эмме Уотсон
Фото:
Reuters
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В фильмах она снималась вместе с Дэниелом Рэдклиффом и Рупертом Гринтом.
Фото:
globallookpress.com
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В «Поттериане» британка играла 10 лет.
Фото:
Reuters
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В 2009 году актриса попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокооплачиваемая актриса десятилетия.
Фото:
Reuters
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Reuters
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Фото:
globallookpress.com
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Reuters
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globallookpress.com
Сейчас
Эмма
весьма востребованная актриса, сыгравшая уже не в одном успешном фильме.
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