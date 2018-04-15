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Гермионе-28. Эмма Уотсон принимает поздравления
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Гермионе-28. Эмма Уотсон принимает поздравления 

Рамблер 2 часа назад
15 апреля свой 28-й день рождения отмечает Эмма Уотсон, известная всему миру благодаря роли Гермионы Грейнджер.
1/12  15 апреля исполняется 28 лет исполнительнице роли Гермионы Грейнджер из экранизации приключений Гарри Поттера Эмме Уотсон
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2/12  В фильмах она снималась вместе с Дэниелом Рэдклиффом и Рупертом Гринтом.
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3/12  В «Поттериане» британка играла 10 лет.
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4/12  В 2009 году актриса попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокооплачиваемая актриса десятилетия.
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Сейчас Эмма весьма востребованная актриса, сыгравшая уже не в одном успешном фильме.
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