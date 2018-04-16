Стало известно о тайной госпитализации Джоли

Стало известно о госпитализации Джоли

Анджелину Джоли госпитализировали после обморока

Актрису Анджелину Джоли положили в больницу из-за «истощения организма». Об этом сообщает Gossip Cop со ссылкой на NW.

По данным издания, актрису «тайно госпитализировали» еще в марте после обморока, но известно об этом стало только сейчас. Неназванный источник рассказал журналистам, что Джоли «измучена».

«Она не спит достаточно, не ест достаточно. Неудивительно, что ее тело сдалось», — пояснил источник.

По его словам, Джоли отказывается принимать инцидент всерьёз, однако ее близкие, в том числе Брэд Питт, призывают ее начать лечение.

«Независимо от того, что произошло между ними, он хочет, чтобы ее здоровье было на высоком уровне ради их детей», — отмечает Gossip Cop.

Питт якобы предложил Джоли отправиться на «реабилитационное лечение». Также источники сообщили о консультациях Питта с юристами о возможности принудительно проверить психическое состояние Джоли.

Gossip Cop отмечает, что новость о госпитализации Джоли может оказаться фейком, так как NW — единственное издание, написавшее об этом, хотя информация о болезни одной их самых знаменитых актрис должна была бы выйти во всех таблоидах.

СМИ писали, что после решения о разводе с Питтом Джоли похудела до 34 килограммов. На развод актриса подала в сентябре 2016 года. Сообщалось, что отношения пары испортилось из-за грубого поведения Питта во время полета в Лос-Анджелес. Актриса утверждала, что ее супруг был сильно пьян, поругался с их старшим приемным сыном Мэддоксом и попытался его ударить. Джоли, по данным СМИ, обвиняла Питта в регулярном пьянстве, употреблении запрещенных препаратов, а также назвала «опасным отцом».