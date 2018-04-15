Умер режиссер Витторио Тавиани

В Риме умер кинорежиссер Витторио Тавиани

Выдающийся итальянский кинорежиссер и сценарист Витторио Тавиани скончался в воскресенье в Риме на 89-м году жизни, сообщили местным СМИ родственники кинематографиста.

Согласно этой информации, по желанию членов семьи Тавиани прощание с видным деятелем итальянской культуры и его похороны пройдут сугубо приватным образом.

Все свои фильмы, многие из которых вошли в золотой фонд мирового кино, Витторио Тавиани снял вместе с младшим братом Паоло. В кинематограф они пришли в 1952 году, приняв участие в работе над фильмом "Соперничество". Позднее в сотрудничестве с Валентино Орсини они сняли несколько короткометражных документальных фильмов. Свою первую художественную ленту "Человек, которого нужно сжечь" они сделали в 1962 году.

Фильмы братьев Тавиани неоднократно удостаивались наиболее престижных международных кинопремий. В 1977 году фильм "Отец-хозяин" был отмечен "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля, в 2012 году лента "Цезарь должен умереть" получила "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля. В 1990 году братья Тавиани сняли картину "И свет во тьме светит" по мотивам повести Льва Толстого "Отец Сергий".