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Умер режиссер Витторио Тавиани
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В Риме умер кинорежиссер Витторио Тавиани 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: © AP Photo / Andrew Medichini
Выдающийся итальянский кинорежиссер и сценарист Витторио Тавиани скончался в воскресенье в Риме на 89-м году жизни, сообщили местным СМИ родственники кинематографиста.
Согласно этой информации, по желанию членов семьи Тавиани прощание с видным деятелем итальянской культуры и его похороны пройдут сугубо приватным образом.
Все свои фильмы, многие из которых вошли в золотой фонд мирового кино, Витторио Тавиани снял вместе с младшим братом Паоло. В кинематограф они пришли в 1952 году, приняв участие в работе над фильмом "Соперничество". Позднее в сотрудничестве с Валентино Орсини они сняли несколько короткометражных документальных фильмов. Свою первую художественную ленту "Человек, которого нужно сжечь" они сделали в 1962 году.
Фильмы братьев Тавиани неоднократно удостаивались наиболее престижных международных кинопремий. В 1977 году фильм "Отец-хозяин" был отмечен "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля, в 2012 году лента "Цезарь должен умереть" получила "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля. В 1990 году братья Тавиани сняли картину "И свет во тьме светит" по мотивам повести Льва Толстого "Отец Сергий".
В субботу ушел из жизни двукратный лауреат "Оскара" 86-летний чешский и американский кинорежиссер Милош Форман.
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