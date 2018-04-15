Ещё
Подписчики ополчились на Галкина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый канал подставил весельчака Галкина 

Дни.ру 56 минут назад
На Первом канале вышел очередной выпуск передачи "Сегодня вечером" с Максимом Галкиным и Юлией Меньшовой. Эфир перенесли, из-за чего на юмористу пришлось выслушивать критику.
Передача была посвящена поэту-песеннику Илье Резнику. Тем не менее, многие пользователи Сети говорили не о нем, а о том, что выпуск неожиданно перенесли.
Негативные высказывания по этому поводу появились на странице Галкина в социальной сети Instagram. Первый канал подставил юмориста: он столкнулся с волной критики, хотя сам не виноват в переноси эфира.
"И во сколько был эфир? Задолбал первый канал менять программу! Задолбала эта Сирия и Украина! Слушать надоело. А приятные программы переносят на непонятное время ((((((((((((Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)" — возмущается один из пользователей. "Первый канал, ау, вы хоть предупреждайте, когда переносите. Как я смотреть то буду на любимых ведущих, когда вы их запихнули неизвестно куда. Галкин тоже молодец, мог бы предупредить", — присоединяется к нападкам другой.
Некоторые подписчики Галкина даже и не знали, что выпуск вышел в эфир в субботу, 15 апреля. Сам юморист на нападки никак не отреагировал.
Досталось от комментаторов и Маше Распутиной, которая участвовала в записи передачи. Ее раскритиковали за плохое выступление.
"А как УЖАСНО Распутина поет песню Кабриолет", — пишет участник обсуждения. "Распутина на себя со стороны хоть иногда смотрит? ну кукла размалеванная ей богу. Вульгарность ходячая. И песня совсем ей не подходит", — отмечает второй.
Дни.ру: последние новости
Первый канал подставил весельчака Галкина Срочно нужен мужчина: Бузова рассказала о проблемах со здоровьем Народ распял Газманова за шикарную жизнь
Комментарии13
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ракеты Трампа подстрелили рубль229
Штайнмайер встал на защиту России299
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова172
Лондон введет санкции против российских олигархов371
В Москве сел самолет с поврежденным фюзеляжем6
Видео
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение