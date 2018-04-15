Подписчики ополчились на Галкина

Первый канал подставил весельчака Галкина

Передача была посвящена поэту-песеннику Илье Резнику . Тем не менее, многие пользователи Сети говорили не о нем, а о том, что выпуск неожиданно перенесли.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 14 Апр 2018 в 11:55 PDT

Негативные высказывания по этому поводу появились на странице Галкина в социальной сети Instagram. Первый канал подставил юмориста: он столкнулся с волной критики, хотя сам не виноват в переноси эфира.

"И во сколько был эфир? Задолбал первый канал менять программу! Задолбала эта Сирия и Украина! Слушать надоело. А приятные программы переносят на непонятное время ((((((((((((Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)" — возмущается один из пользователей. "Первый канал, ау, вы хоть предупреждайте, когда переносите. Как я смотреть то буду на любимых ведущих, когда вы их запихнули неизвестно куда. Галкин тоже молодец, мог бы предупредить", — присоединяется к нападкам другой.

Некоторые подписчики Галкина даже и не знали, что выпуск вышел в эфир в субботу, 15 апреля. Сам юморист на нападки никак не отреагировал.

Досталось от комментаторов и Маше Распутиной, которая участвовала в записи передачи. Ее раскритиковали за плохое выступление.