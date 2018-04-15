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Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
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Орбакайте сообщила детали празднования дня рождения Пугачевой 

Дни.ру 58 минут назад
Грандиозным концертом в столичном "Крокус Сити Холле" отметила чертвертьвековой юбилей радиостанция "Авторадио". Среди трех десятков артистов, которые в этот вечер выходили на сцену, была и Кристина Орбакайте. Корреспондент Dni.Ru за кулисами поговорил с артисткой о втором важном дне рождения этих выходных.
Алла Пугачева отмечает 69-й день рождения. По случаю столь важного для страны события Первый канал даже поменял традиционный воскресный эфир — весь день будут идти фильмы, концерты, передачи с участием Примадонны.
Ну а дочь певицы Кристина Орбакайте рассказала корреспонденту Dni.Ru, как семья готовилась ко дню рождению великой Пугачевой. "Готовиться можно к сольным концертам, а тут все идет своим чередом, ничего специально не делаем, — заверила Кристина. — Какие-то подарки, конечно, покупаем, но все очень практичное. У мамы бодрое настроение, дата отличная, словом, все хорошо".
"У меня семья большая, дней рождений много, — улыбается Кристина. — Но я очень рада, что 15 апреля мы соберемся все вместе, чтобы поздравить маму. Я не знаю, большая ли компания друзей будет в этот раз, потому что Алла Борисовна всегда хочет праздновать узким кругом, но он почему-то всегда в течение нескольких дней или часов всегда сильно расширяется".
Никакой специально темы для праздничного вечера не планируется. "В первое воскресенье весны у мамы уже много лет проходит тематическая вечеринка, когда много цветов, яркие костюмы. А с днем рождения и так все понятно", — рассказала Кристина Орбакайте.
Как говорят, празднование 69-летия Пугачевой станет репетицией к грядущему через год юбилею. Тогда певица планирует выступить с концертом. Она уже заказала для него песню у давнего друга — поэта-песенника Ильи Резника.
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