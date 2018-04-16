«Необъятная» Тарханова села на диету

Глафира Тарханова ответила на критику о своей «необъятной» фигуре

Актриса, родившая полгода назад четвертого ребенка, постепенно приходит в норму, но жесткими диетами себя не изводит. Актриса театра и кино Глафира Тарханова активно общается со своими поклонниками в Сети. Она прочитывает все комментарии на собственные посты в Инстаграме и на некоторые даже отвечает. На днях «заботливые» подписчики бесцеремонно заявили актрисе, что ей пора худеть. «Глафира, как вы располнели!», «Вам надо сесть на диету», «Вы стали необъятная!» — подобные сообщения звезда, конечно, не смогла оставить без внимания. Приехав в Петербург с антрепризным спектаклем «Колесо фортуны», Глафира выложила пост прямо из местной кондитерской, в котором написала недоброжелателям: «Прекрасный Санкт-Петербург! Лавандовое пирожное… И пусть диеты подождут… Для тех, кто переживает, что я стала необъятной, я уже стремительно уменьшаюсь, сегодня — день исключение!» Публикация от Глафира Тарханова (@glafiratarhanova) 14 Апр 2018 в 8:02 PDT Напомним, что в сентябре прошлого года Тарханова стала мамой в четвертый раз! У артистки родился еще один сын, которого назвали Никифор. Кроме него, в семье артистки подрастает еще три мальчика: Корней, Ермолай и Гордей, — пишет 7days.ru