Названа «Мисс Россия-2018»

«Мисс Россия-2018» стала восемнадцатилетняя студентка

Титул "Мисс Россия-2018" получила Юлия Полячихина из республики Чувашия , ей вручили корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров, приз в три миллиона рублей и новый автомобиль, передает корреспондент РИА Новости

Юлии восемнадцать лет, она увлекается фитнес-аэробикой и бадминтоном, а в качестве любимой книги назвала "Цветы для Элджернона" Дэниела Киза. Закончила школу с золотой медалью.

Первой вице-мисс стала Виолетта Тюркина, а второй вице-мисс Наталья Строева. Лидером смс-голосования была объявлена Норгьянма Монгуш.

Новая "Мисс Россия-2018" получит шанс представлять страну на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".