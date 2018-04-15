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Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
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Главный тренер российских борцов попросил не пускать Бузову в Северную Осетию 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев попросил отменить концерт певицы Ольги Бузовой во Владикавказе. Об этом он написал у себя в Instagram.
Тедеев, который является также депутатом парламента Северной Осетии, отметил, что к нему ежедневно обращаются жители республики, «которые обеспокоены предстоящим концертом Ольги Бузовой». Он пообещал переговорить с организаторами мероприятия.
«Считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей "Дома-2" на осетинской земле. Какие ценности она пропагандирует? В каком виде предстает перед зрителями? Какой смысл несут её песни? Даже их названия говорят сами за себя. Объективно ответив на эти и ряд других вопросов, вряд ли можно найти причины для встречи Бузовой с нашей публикой», — отметил Тедеев.
В марте концерт певицы отменили в Саратове. Ольга Бузова должна была спеть в местном театре оперы и балета, что возмутило некоторых жителей города.
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Комментарии5  Ещё 4 источника 
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