На Газманова ополчились за шикарную жизнь

Народ распял Газманова за шикарную жизнь

Приемный сын Олега Газманова Филипп может похвастаться шикарной жизнью. Однако народной любви это ему не прибавляет.

Филипп Газманов родился в семье Марины Муравьевой и младшего брата организатора пирамиды МММ Сергея Мавроди Вячеслава. Когда Олег Газманов женился на своей избраннице, то усыновил ребенка и воспитал его как родного.

У молодого человека и его приемного отца до сих пор сохранились теплые близкие отношения. Совместными снимками Филипп делится на своей странице в Instagram. Удивительно, но подписчики не всегда могут осознать, что он не родной сын певцу, ведь они даже внешне похожи друг на друга.

Впрочем, есть детали, которые от внимательных и наполненных желчью пользователей Сети не ускользают. Речь идет об образе жизни наследника Олега Газманова. Он получает образование в одном из лондонских колледжей, а в Москве его ждет собственная квартира, передает teleprogramma.pro. Филипп Газманов не упускает случая прокатиться за рулем шикарного автомобиля и показать подписчицам свой накачанный торс.

Демонстрация финансового благополучия по каким-то причинам сильно выводит обитателей интернета из себя. Пострадал от нее и молодой человек. В комментариях озлобленные подписчики буквально распяли его.

"Святая вода тебе не поможет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — заметил уязвленный пользователь. Некоторые усомнились, что красный Ferrari , вызвавший столь бурную реакцию, вообще принадлежит молодому человеку. "Посидеть дали", "Папа купил", — принялись они строить предположения.

"Отвратительно богатый", "Пошло хвастаться тем, что ты не заработал", "Опять арендовал машину на папины деньги?", "Ничего не добился в жизни, только тратишь родительское состояние", "Интересно, для него есть что-то дороже богатства и машин? Понимает ли он, что такое счастье?", — не могли успокоиться подписчики.

Кто-то и вовсе увидел в шикарной жизни молодого человека угрозу возникновения наркомании. "Развиваться молодежи некуда, хочу квартиру — держи, машину — держи, популярность — от отца, целей в жизни кроме денег, секса и наркотиков нет, а кто виноват то? РОДИТЕЛИ!", — негодуют пользователи.

Отметим, большинство негативных отзывов вскоре пропали со страницы молодого человека. Снимки же за рулем дорогих авто сохранились, поэтому каждый может одним глазком посмотреть, как живет золотая молодежь.