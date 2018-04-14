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Скончался Милош Форман
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Скончался Милош Форман 

Рамблер 1 час назад
На 87-м году жизни в США скончался чешский и американский режиссёр Милош Форман.
1/13  Американский режиссер чешского происхождения Милош Форман, обладатель двух премий "Оскар" за лучший фильм года, скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщило в субботу чешское телевидение.
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2/13  Режиссер ушел из жизни в пятницу после непродолжительной болезни, рассказала его супруга.
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3/13  Режиссер начал свою карьеру в Чехословакии в 1950-е годы, он считается одним из ведущих представителей "новой волны" в кино этой страны.
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4/13  В 1968 году режиссер эмигрировал в США после ввода советских танков в Чехословакию и быстро стал одним из ярчайших голливудских постановщиков.
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5/13  Милош Форман — автор знаменитых картин «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Народ против Ларри Флинта», «Человек на Луне».
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Форман — обладатель двух премий «Оскар», трех «Золотых глобусов», премий BAFTA и «Сезар».
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