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Скончался Милош Форман
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Скончался Милош Форман
Рамблер
1 час назад
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На 87-м году жизни в США скончался чешский и американский режиссёр Милош Форман.
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Американский режиссер чешского происхождения Милош Форман, обладатель двух премий "Оскар" за лучший фильм года, скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщило в субботу чешское телевидение.
Фото:
ТАСС
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Режиссер ушел из жизни в пятницу после непродолжительной болезни, рассказала его супруга.
Фото:
globallookpress.com
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Режиссер начал свою карьеру в Чехословакии в 1950-е годы, он считается одним из ведущих представителей "новой волны" в кино этой страны.
Фото:
РИА Новости
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В 1968 году режиссер эмигрировал в США после ввода советских танков в Чехословакию и быстро стал одним из ярчайших голливудских постановщиков.
Фото:
ТАСС
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Милош Форман — автор знаменитых картин «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Народ против Ларри Флинта», «Человек на Луне».
Фото:
globallookpress.com
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Reuters
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globallookpress.com
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globallookpress.com
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globallookpress.com
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Reuters
Форман
— обладатель двух премий «Оскар», трех «Золотых глобусов», премий BAFTA и «Сезар».
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