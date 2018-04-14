Скончался Милош Форман 

1/13 Американский режиссер чешского происхождения Милош Форман, обладатель двух премий "Оскар" за лучший фильм года, скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщило в субботу чешское телевидение. ТАСС Фото:

2/13 Режиссер ушел из жизни в пятницу после непродолжительной болезни, рассказала его супруга. globallookpress.com Фото:

3/13 Режиссер начал свою карьеру в Чехословакии в 1950-е годы, он считается одним из ведущих представителей "новой волны" в кино этой страны. РИА Новости Фото:

4/13 В 1968 году режиссер эмигрировал в США после ввода советских танков в Чехословакию и быстро стал одним из ярчайших голливудских постановщиков. ТАСС Фото: