Упавшего на пути человека спас очевидец происшествия

Пассажиры станции "Римская" стали свидетелями чудесного спасения. Молодой человек потерял сознание и упал на рельсы прямо перед приближающимся поездом. Один из очевидцев спрыгнул за ним на пути.