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Упавшего на пути человека спас очевидец происшествия
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Упавшего на пути человека спас очевидец происшествия 

Рамблер 28 минут назад
Пассажиры станции "Римская" стали свидетелями чудесного спасения. Молодой человек потерял сознание и упал на рельсы прямо перед приближающимся поездом. Один из очевидцев спрыгнул за ним на пути.
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