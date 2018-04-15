На ВДНХ состоится аудиовизуальное шоу

Сегодня, 15 апреля, в честь открытия Центра «Космонавтика и авиация» на фасаде павильона №34 ВДНХ «Космос» можно будет увидеть уникальное аудиовизуальное шоу.

Видеопроекция будет посвящена многовековому стремлению человека к открытию новых миров и покорению Вселенной и представит собой представление знаменитого французского театра Motus Modules.

Световое шоу пройдет на фасаде павильона №34 ВДНХ в 21:30. Вход свободный.

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