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На ВДНХ состоится аудиовизуальное шоу
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На ВДНХ состоится аудиовизуальное шоу 

Москва меняется 9 часов назад
Фото: Москва меняется
Сегодня, 15 апреля, в честь открытия Центра «Космонавтика и авиация» на фасаде павильона №34 ВДНХ «Космос» можно будет увидеть уникальное аудиовизуальное шоу.
Видеопроекция будет посвящена многовековому стремлению человека к открытию новых миров и покорению Вселенной и представит собой представление знаменитого французского театра Motus Modules.
Световое шоу пройдет на фасаде павильона №34 ВДНХ в 21:30. Вход свободный.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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