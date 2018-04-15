Финальные шоу о покорителях космоса пройдут на ВДНХ в Москве вечером в воскресенье

На ВДНХ в столице вечером в воскресенье состоятся заключительные театральные аудиовизуальные представления, приуроченные к открытию центра «Космонавтика и авиация» в павильоне №34 «Космос», говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ». «Для тех, кто еще не успел посмотреть уникальное шоу об истории освоения Вселенной, сегодня вечером в 20:30 и 21:30 пройдут два заключительных представления. На фасаде павильона „Космос“ будут двигаться артисты знаменитого французского воздушного театра MotusModules. Выступления танцоров дополнят видеопроекция и музыка», — говорится в сообщении. Красочное шоу за два дня уже успели увидеть тысячи посетителей главной выставки страны. Зрелищные видеопроекции, от которых захватывает дух, «переносят» зрителей в открытый космос и рассказывают о знаковых моментах в истории, будущих достижениях космонавтики и героях эпохи. Театрализованное шоу разделено на три части. Первая часть посвящена главным вехам советской и российской космонавтики, полету Юрия Гагарина и выходу в открытый космос Алексея Леонова. Вторая часть рассказывает о гении инженерной мысли конструкторов Константина Циолковского и Сергея Королева, способном преодолеть гравитацию и отправить человека к звездам. Завершается выступление демонстрацией проекции-фантазии о достижениях будущего и неизведанных мирах.. Космический вечер: на ВДНХ пройдут финальные шоу о покорителях космоса. 15 апреля 2018 года на ВДНХ состоятся заключительные театральные аудиовизуальные представления, приуроченные к открытию центра «Космонавтика и авиация» в павильоне № 34 «Космос». Для тех, кто еще не успел посмотреть уникальное шоу об истории освоения Вселенной, сегодня вечером в 20:30 и 21:30 пройдут два заключительных представления. На фасаде павильона «Космос» будут двигаться артисты знаменитого французского воздушного театра Motus Modules. Выступления танцоров дополнят видеопроекция и музыка. Красочное шоу за два дня уже успели увидеть тысячи посетителей Главной выставки страны. Завершается выступление демонстрацией проекции-фантазии о достижениях будущего и неизведанных мирах. МЕСТО: павильон №34 «Космос». ВРЕМЯ: 15 апреля в 20:30 и 21:30. СТОИМОСТЬ: бесплатно. ПАРТНЕРЫ:Генеральный партнер центра «Космонавтика и авиация» — карта «Мир», современная, технологичная и безопасная платежная карта, которая принимается на всей территории России. При оплате билетов в центр «Космонавтика и авиация» картой «Мир» действует скидка 20%. МИА «Россия сегодня» — генеральный информационный партнер центра «Космонавтика и авиация». Агентство в режиме реального времени информирует посетителей экспозиции об актуальных событиях в мире космонавтики, транслируя новости на бегущей строке в пространстве центра. Также в рамках постоянной выставки посетители увидят интерактивный контент и фотоархивы «России сегодня»: редкие снимки легенд советской космонавтики, орбитальных станций и космических кораблей. Партнеры центра «Космонавтика и авиация»:

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