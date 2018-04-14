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Догилева напугала страшной болезнью
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Изменившаяся до неузнаваемости Догилева напугала страшной болезнью 

Дни.ру 36 минут назад
Фото: globallookpress.com
Известная российская актриса Татьяна Догилева приняла участие в мастер-классах в киностудии Amedia. Поклонники обратили внимание на снимки с мероприятия, на которых звезду таких картин, как "Блондинка за углом" и "Забытая мелодия для флейты" было буквально не узнать.
Пользователи Сети, которым попались на глаза кадры с мастер-класса Татьяны Догилевой, не сразу смогли признать звезду. Они отметили, что актриса сильно располнела.
Самые беспокойные поклонники Догилевой тут же предположили, что сильные изменения во внешности звезды могут быть связаны с некоей страшной болезнью, которую та может скрывать. Кто-то увидел в полноте признаки сахарного диабета, другие считают это симптомом чрезмерного курения. Нашлись даже те, кто заподозрил у Татьяны Догилевой рак — мол, на первых курсах химиотерапии некоторые люди склонны набирать вес.
Сама актриса слухи о своей болезни отрицает.
"Да, я поправилась. Ну и что дальше? Сейчас нахожусь в Ижевске, и у меня все хорошо!", — цитирует ее StarHit.
Отметим, что и далеко не все поклонники поддались панике и начали искать признаки страшного заболевания, якобы мучающего актрису. Они подчеркнули, что любят Татьяну Догилеву любой и она во всех образах остается красивой и естественной.
Напомним, ранее Татьяна Догилева делилась подробностями своей личной жизни. Она призналась. что до сих пор встречается со своим первым мужем Александром, с которым познакомилась на съемках фильма "Безбилетная пассажирка" (1978 год). Однако семейная жизнь, несмотря на сильную влюбленность, у нее не заладилась. Вторым мужем Догилевой стал сатирик Михаил Мишин, семейная жизнь с которым продлилась с 1990 по 2008 год. У них в 1994 году родилась дочь Екатерина, которая сейчас живет и работает в США.
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