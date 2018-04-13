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Рудковская навела красоту в Японии
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Яна Рудковская навела красоту в Японии 

Клео.Ру 3 часа назад
Фото: Instagram
Продюсер Яна Рудковская старается быть супермамой. Она совмещает работу с воспитанием сыновей, но и о себе не забывает. Недавно Яна вместе с супругом Евгением Плющенко прилетела в Токио, где фигурист должен выступить на шоу коллеги. И Яна в первую очередь выделила время на поход в косметологическую клинику.
Рудковская рассказала, как в Японии встретилась со своей подругой, которая является бьюти-экспертом. И дама помогла Яне восстановиться после долгого перелета, отведя в чудо-клинику. «Япония встретила меня невероятной сакурой, и в перерывах между репетициями я встретилась с моей дорогой Юлией Энхель, которая знает все о секретах долголетия японцев. С радостью посетили вместе лучшую anti-age клинику Токио, под руководством главного врача, которому доверяет свое здоровье японское правительство. Я сделала Водородную терапию, восстановилась так, как будто не было долгого перелета и разницы во времени с Москвой! Компания Юли для меня, конечно, „проводник“ самых эффективных бьюти-технологий для красоты и молодости, которыми я пользуюсь уже более 4 лет!»
Также Рудковская не отказалась от соблазна примерить кимоно, звезда отметила, что традиционное японское одеяние стоит там очень дорого и продается в особых местах. Рудковская даже попозировала перед камерой в наряде гейши, а поклонники, оценив «восточную» фотосессию, пришли к выводу, что Яне очень идет образ гейши.
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