Яна Рудковская навела красоту в Японии

Продюсер Яна Рудковская старается быть супермамой. Она совмещает работу с воспитанием сыновей, но и о себе не забывает. Недавно Яна вместе с супругом Евгением Плющенко прилетела в Токио, где фигурист должен выступить на шоу коллеги. И Яна в первую очередь выделила время на поход в косметологическую клинику.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 13 Апр 2018 в 12:52 PDT

Рудковская рассказала, как в Японии встретилась со своей подругой, которая является бьюти-экспертом. И дама помогла Яне восстановиться после долгого перелета, отведя в чудо-клинику. «Япония встретила меня невероятной сакурой, и в перерывах между репетициями я встретилась с моей дорогой Юлией Энхель, которая знает все о секретах долголетия японцев. С радостью посетили вместе лучшую anti-age клинику Токио, под руководством главного врача, которому доверяет свое здоровье японское правительство. Я сделала Водородную терапию, восстановилась так, как будто не было долгого перелета и разницы во времени с Москвой ! Компания Юли для меня, конечно, „проводник“ самых эффективных бьюти-технологий для красоты и молодости, которыми я пользуюсь уже более 4 лет!»

Также Рудковская не отказалась от соблазна примерить кимоно, звезда отметила, что традиционное японское одеяние стоит там очень дорого и продается в особых местах. Рудковская даже попозировала перед камерой в наряде гейши, а поклонники, оценив «восточную» фотосессию, пришли к выводу, что Яне очень идет образ гейши.