После долгих мытарств Джигарханян поселился в квартире второй супруги

После скандала с женой Виталиной Цымбалюк-Романовской и бесконечной «одиссеи» по разным квартирам Армен Джигарханян наконец-то обрел свой дом. Теперь он поселился в самом центре Москвы , в одном из арбатских переулков, где жила когда-то его прежняя жена Татьяна Власова

Со второй супругой Татьяной Джигарханян прожил почти полвека и развелся в 2015 году. Татьяна давно перебралась в США . А часть ее трехкомнатной квартиры в центре Москвы, в Староконюшенном переулке, была продана третьей женой актера Виталиной Цымбалюк-Романовской. Джигарханян обвиняет ее во всех смертных грехах, в том, что обобрала до нитки.

Благодаря поддержке друзей Армен Борисович выкупил ранее проданную часть квартиры. Там сделали хороший ремонт. Знаменитый актер смог вернуться в родные стены, которые, как известно, помогают. Теперь жизнь 82-летнего Джигарханяна налаживается, входит в нормальное русло. Можно заняться творческой деятельностью и отойти от семейных скандалов.

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