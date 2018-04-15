Джигарханян вернулся в квартиру второй жены

Актер Армен Джигарханян после скандала с женой Виталиной Цымбалюк-Романовской вернулся в свою прежнюю квартиру. Он поселился в самом центре Москвы, в одном из арбатских переулков, где жила когда-то его прежняя жена Татьяна Власова, пишет «Московский комсомолец».
Со второй супругой Джигарханян прожил почти полвека и развелся в 2015 году. Сама она давно перебралась в США. А часть ее трехкомнатной квартиры в центре Москвы, в Староконюшенном переулке, была продана третьей женой актера Виталиной Цымбалюк-Романовской. Джигарханян обвиняет ее в том, что она лишила его имущества.
Благодаря поддержке друзей 82-летний актер выкупил ранее проданную часть квартиры и сделал там ремонт.