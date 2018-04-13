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Филиппа Газманова обвинили в растрате родительских денег
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«Раздражающе богат»: Филиппа Газманова обвинили в растрате родительских денег 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: Instagram
На пасынка Олега Газманова ополчились в соцсетях. И все из-за того, что Филипп слишком часто демонстрирует в Instagram атрибуты роскошной жизни, которые раздражают многих его подписчиков.
Как и многих других звездных детей Филиппа Газманова легко можно назвать ярким представителем "золотой молодежи". Молодой человек учится в лондонском колледже, когда приезжает навестить родных в Москву, останавливается в собственной квартире, разъезжает на дорогих автомобилях да еще и моделью подрабатывает. Словом, не мужчина, а мечта для многих одиноких барышень.
Правда, есть и те, кого роскошная жизнь пасынка Олега Газманова раздражает. Так, после очередной публикации Филиппа в Instagram, где он запечатлен в дорогой машине, озлобленные пользователи набросились на него с критикой, мол, сам ничего не заработал, а хвастается. «Отвратительно богатый», «Пошло хвастаться тем, что ты не заработал», «Опять арендовал машину на папины деньги?», «Ничего не добился в жизни, только тратишь родительское состояние», «Интересно, для него есть что-то дороже богатства и машин? Понимает ли он, что такое счастье?» — негодуют фолловеры.
Напомним, что в январе этого года Филипп Газманов стал жертвой злоумышленников, у него украли крупную сумму денег и паспорт. В общей сложности ущерб составил более 350 тысяч рублей. Как потом выяснилось, это были деньги на карманные расходы.
К слову, от агрессии недоброжелателей страдает не только Филипп, но и многие другие звездные дети. Чаще всего от хейтеров попадает дочери Дмитрия Пескова, наследнице теннисиста Кафельникова, а также общей дочери Навки и Жулина.
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