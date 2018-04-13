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Стриженова трогательно обратилась к старшей дочери
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Екатерина Стриженова трогательно обратилась к старшей дочери в день ее рождения 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: GLOBALLOOK
Телеведущая поздравила Анастасию с праздником и поблагодарила ее за подаренное счастье.
Teleprogramma.pro буквально несколько часов назад сообщала, что Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой. Старшая дочь Анастасия подарила телеведущей внука, которого на семейном совете было решено назвать Петром. Ко всему прочему выяснилось, что в пятницу, 13-го наследница Стриженовой празднует день рождения. В честь такого события звездная мама именинницы опубликовала в ее честь трогательный пост в соцсетях, прикрепив к нему не менее милую семейную фотографию.
"Настя, ты даже не представляешь, сколько счастья ты внесла в нашу жизнь с самого рождения", — обратилась Екатерина к дочери. В комментариях к публикации пользователи также поздравили Анастасию, пожелав ей счастья, а ее новорожденному малышу — здоровья.
Напомним, что в браке с продюсером и кинорежиссером Александром Стриженовым у Екатерины Стриженовой родились две дочери: Анастасия и Александра. Старшая наследница телеведущей вместе с мужем Петром Грищенко несколько лет назад переехала в Нью-Йорк, а 16-летняя Саша живет с родителями и учится в одной из столичных школ.
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