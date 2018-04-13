Нападки СМИ взбесили Галкина

Втянутый в грязный скандал Галкин вышел из себя

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 13 Апр 2018 в 12:47 PDT

В своем Instagram артист опубликовал ролик, в котором заявил, что ни он, ни его супруга на премьере не присутствовали. Галкин уверил зрителей, что не знал про мероприятие, его супругу обругали незаслуженно.

"Тут нас жестко осудили в Сети за то, что мы были вчера на премьере Данилы Козловского. Мне очень хочется, чтобы журналисты, которые нас осуждают, рассказали что-нибудь о фильме. Может быть их позвали, и они видели фильм? А то так и г***ом полили, а мы и фильма даже не смотрели", — негодовал артист.

Галкина явно задели претензии прессы, он заметно нервничал, записывая это послание. Сложилось впечатление, что юморист взбешен нападками СМИ и с трудом сдерживает эмоции. В конце сообщения он добавил, что журналисты оторвались от реальности и рассказывают о той жизни, которую он и его жена не ведут.

Пользователи тут же отреагировали на публикацию артиста. "Оправдание гласит о виновности. Зря! Пусть пресса болтает что хочет, а вы живите и здравствуйте", "Максим они просто вам завидуют", "А какая кому разница где вы были. вы вообще можете для себя пожить без отчёта. Пусть восхищаются по разрешению", "Да ладно. Журналюги хлеб зарабатывают. Не стоит обращать внимание. Вон Трамп и Тереза много чего говорят. Всему верить что ли?", "Как мой супруг говорит, если пишут о тебе плохо, значит меня заметили и продвижение есть", "Непонятно, почему нужно осуждать, если сходили на показ. Вот Киркоров был на показе, и в восторге он", — поддержали звездную пару фанаты.

Добавим, Алла Борисовна была заявлена, как официально подтвержденный гость мероприятия, что и навело журналистов на мысли о ее согласии прийти на премьеру дебютного фильма Данилы Козловского "Тренер".

Ранее в Сети муссировался скандал с нелицеприятным высказыванием Козловского о жителях нашей страны. Он, в интервью спортивному изданию, посетовал на хамство и озлобленность россиян.