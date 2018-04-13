Козловского защитили перед критиками

Мерзликин вступился за Козловского перед критиками

Мерзликин исполнил главную роль инженера Михаила Кошкина в фильме "Танки". На пороге войны с фашисткой Германией он разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом.

После пресс-показа "Танков" большинство вопросов из зала касались исторических неточностей в фильме. Мерзликин отметил, что когда ты зритель, очень легко критиковать и говорить, как должно было быть.

"Где проявления любви? Будьте теплее друг к другу. Что вы напали на Козловского? Человек старался, "ребенка" своего привез показать. Надо быть добрее", — сказал актер.

В свою очередь продюсер Дмитрий Щербанов отметил, что создатели не искажают историческую правду.