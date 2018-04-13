Ещё
Козловского защитили перед критиками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мерзликин вступился за Козловского перед критиками 

РИА Новости 3 часа назад
Актер Андрей Мерзликин поддержал Данилу Козловского, которого ранее раскритиковали за режиссерский дебют "Тренер", и призвал всех зрителей быть добрее.
Мерзликин исполнил главную роль инженера Михаила Кошкина в фильме "Танки". На пороге войны с фашисткой Германией он разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом.
После пресс-показа "Танков" большинство вопросов из зала касались исторических неточностей в фильме. Мерзликин отметил, что когда ты зритель, очень легко критиковать и говорить, как должно было быть.
"Где проявления любви? Будьте теплее друг к другу. Что вы напали на Козловского? Человек старался, "ребенка" своего привез показать. Надо быть добрее", — сказал актер.
В свою очередь продюсер Дмитрий Щербанов отметил, что создатели не искажают историческую правду.
"Мы рассказываем ее такой, какой она могла бы быть. Это не документальное кино, это художественный фильм, который прежде всего ориентирован на молодежную зрительскую аудиторию", — пояснил он.
РИА Новости: последние новости
Таиландский суд предъявил обвинения Рыбке и Лесли Коммунальщики отсудили у Децла 150 тысяч рублей Скончалась грузинская актриса Лейла Абашидзе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»257
В России решили избавиться от двух министерств110
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны202
Умер юморист Андрей Жмакин57
Украина пригрозила России по газу285
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение